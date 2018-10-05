ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку

Украинский режиссер, находящийся в заполярной колонии, прекратил голодовку, которую вел почти 5 месяцев. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководство тюремного ведомства.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко: «Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — сказал Максименко «Интерфаксу», отвечая на соответствующий вопрос. «Я благодарю всех, кто принимал участие и наших (ФСИН — ИФ) врачей и врачей лабытнангской больницы и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», — сказал Максименко.