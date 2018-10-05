ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку
Украинский режиссер, находящийся в заполярной колонии, прекратил голодовку, которую вел почти 5 месяцев. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководство тюремного ведомства.
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко: «Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — сказал Максименко «Интерфаксу», отвечая на соответствующий вопрос. «Я благодарю всех, кто принимал участие и наших (ФСИН — ИФ) врачей и врачей лабытнангской больницы и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», — сказал Максименко.
Комментарии58
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exospice 05 октября 2018 | 11:06
Глюкоза надоела. Сейчас салом отожрётся и на 2й круг..
loginow 05 октября 2018 | 11:12
хитрожопая симуляция даёт сбои, киев тоже приуныл...)))
russkiy_partizan 05 октября 2018 | 11:17
Кто-то сомневался, что этим всё и закончится?!
ltyio 05 октября 2018 | 11:20
Нового "мученика" у либерды не будет. А как же его слова, что он пойдет до конца и будет голодать пока не освободят украинских политзаключенных ( кстати кто это) ?
parij_parij 05 октября 2018 | 11:22
Архан правильно говорил - или до конца или не начинать. Ибо такие голодовки просто подставляют всех тех, кто потом будет бастовать. Возникает вопрос - а была ли эта голодовка вообще?