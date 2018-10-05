В Париже сегодня простятся с Шарлем Азнавуром. Знаменитый шансонье умер в ночь на понедельник в возрасте 94 лет.

Прощание с Азнавуром пройдет в Доме Инвалидов в Париже. Туда были приглашены около 200 человек – как родственники, так и официальные лица. С речью над гробом певца выступит президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, на церемонии будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как командору ордена Почетного Легиона Азнавуру будут отданы государственные и военные почести, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что родственники исполнителя выступили против проведения публичного прощания, но затем изменили свою позицию.

Азнавур умер в своем доме в Провансе на юге Франции. Причиной смерти певца стал отек легких. В Армении, откуда родом предки Азнавура, завтрашний день был объявлен траурным в связи с кончиной исполнителя.

Похороны певца пройдут завтра во французской коммуне Монфор-л’Амори, где покоятся родители Азнавура и его сын.