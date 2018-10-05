Сразу несколько стран обвинили Россию в проведении масштабных хакерских атак
Сразу несколько стран обвинили Россию в проведении масштабных хакерских атак. Накануне с такими заявлениями выступили представители Великобритании, Голландии и Соединенных Штатов. «Москва демонстрирует злонамеренную киберактивность», — отметил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.
В Голландии вчера продемонстрировали документы о причастности сотрудников ГРУ к хакерским атакам. В частности оказалось, что у них загранпаспорта с почти одинаковыми номерами. У одного из разоблаченных агентов обнаружилась квитанция на такси в Москве от района штаб-квартиры ГРУ в аэропорт. В российском МИДе все обвинения в адрес нашей стороны в хакерских атаках вчера вновь отвергли.
Комментарии16
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johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 10:06
ИхТамНет, аВыДокажите, ОниДавноУволены ...
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 10:06
... или на этот раз набор фраз не будет таким УБОГИМ????
glotov 05 октября 2018 | 10:09
johnbmw: Что-то более убогое, чем эти "обвинения" сложно придумать.
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 10:11
glotov: лично вы можете быть УВЕРЕНЫ в убогости чего угодно ... КОМУ в мире это интересно????
echo_shar 05 октября 2018 | 10:29
johnbmw:
Никому в мире на фиг не интересно слушать про кибератаки, т.к. они постоянно, ежесекундно происходят во всем мире.
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 10:33
echo_shar: только их организаторов далеко НЕ ежесекундно происходят во всем мире ВЫСЫЛАЮТ ...
testmeter 05 октября 2018 | 10:34
echo_shar: "Никому в мире на фиг не интересно слушать про кибератаки" /// Но вот на ж тебе, прислушались. Да еще как... Готовься лопухами подтираться. Скрепными
testmeter 05 октября 2018 | 10:32
glotov: "Что-то более убогое, чем эти "обвинения" сложно придумать" /// Сложно, но россияне придумали. Убогие россияне на убогие придумки сильны. В убожестве наша сила!
kottigr1 05 октября 2018 | 10:08
johnbmw: Система сгнила.. Воровство, кумовство, деградация накрыла и Военную разведку..
Спасибо Путину за это .. !
danko1 05 октября 2018 | 10:17
kottigr1: Если правящая ОПГ развалила всё, то почему в разведке должно быть иначе?
Мало того, что квалификацию утратили, прокалываясь даже на мелочах, так еще и в диверсантов превращаются.
kottigr1 05 октября 2018 | 10:33
danko1: Самое смешное, что самые большие деньги в ГРУ тратятся не на самих оперативных работников и "спецуру", а на десятки тысяч "агентов под прикрытием" - чьих-то деток, любовниц, родственников.. Они живут, кормятся, одеваются, учатся в престижных ВУЗах Запада за счет российских налогоплательщиков и за всё это иногда, раз в месяц высылают в "центр" вырезки из местных газет.. На этом вся их "разведдеятельность" и заканчивается.
mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 10:10
Причём они даже нашли у этих плейшнеров чемодан с рацией, т.е. фургончик с аппаратурой.
tvitov66 05 октября 2018 | 10:29
mikhail_spb_: а чо делать?, если у Джугашвили важнейшем из искусств было кино, а у нацЛидера шпионаж с проституцией
aleks50 Алексей Клубников 05 октября 2018 | 10:27
Да они просто завидуют России. У России есть путин и стабильность. Стабильность застоя. А у них ни того, ни этого.
sg103 05 октября 2018 | 10:37
Для чего это делают Пидерланды вполне понятно. Уже 4 года прошло с момента сбития Укариной МН-17, а "комиссия" по-прежнему сопли жует, а не проводит расследование. На откровенный бред о российской ракете был дан четкий и однозначный ответ, после чего нчего внятного эти ублюдки сказать не могут. Остается нести подобный бред, который легко подхватывают разные холуйские сми..
Вот скажите, хомячки, пожалуйста. Вы для того, чтобы написать комментарий в Эхо специально едете в Мск поближе к редакции, или у вас интернет из дома достает до сайта? Ага, вы умные. А вот ГРУ-ники аж вчетвером поперлись в самый эпицентр данных. Один клеем ручки мажет, чтобы информация прилипла, а трое на шухере стоят..Посмейтесь сейчас над ними. Только простой вопрос тогда возникает. КАК эти самые люди вмешались в выборы президента сверхдержавы? )))
ss2020 05 октября 2018 | 10:40
sg103: ты тупой...!???)