Григорий Явлинский упрекает интернет-издание Газеты.ру в редактировании его интервью. Оно посвящено 25-й годовщине Октябрьских событий 93-го года. Основатель партии «Яблоко» сообщил у себя на сайте, что из интервью были вырезаны главные слова о том, что в результате реформ в России мафия заменила собой государство.

Явлинский считает, что Газета.ру испугалась целиком опубликовать разговор с ним. Само издание на эти упреки пока не отреагировало.