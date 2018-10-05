Григорий Явлинский упрекает интернет-издание Газеты.ру в редактировании его интервью
Григорий Явлинский упрекает интернет-издание Газеты.ру в редактировании его интервью. Оно посвящено 25-й годовщине Октябрьских событий 93-го года. Основатель партии «Яблоко» сообщил у себя на сайте, что из интервью были вырезаны главные слова о том, что в результате реформ в России мафия заменила собой государство.
Явлинский считает, что Газета.ру испугалась целиком опубликовать разговор с ним. Само издание на эти упреки пока не отреагировало.
Комментарии10
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zemljanka 05 октября 2018 | 10:09
Слова, слова, слова...(с)
alex_melnikov Алексей Мельников 05 октября 2018 | 10:10
zemljanka:
Действуйте. Поддерживайте Явлинского.
petervladov 05 октября 2018 | 10:17
alex_melnikov: Действуйте. Поддерживайте Явлинского.
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Малохольный, кому нужен твой протухший патрон кроме тебя?
kara 05 октября 2018 | 10:19
alex_melnikov: а что он такого сделал(не сделал) за что я должен его поддержать?
на моей памяти,он отказался от поста министра., почему, не знаю
zemljanka 05 октября 2018 | 10:20
alex_melnikov: поддерживаю Льва Шлосберга
alex_melnikov Алексей Мельников 05 октября 2018 | 10:28
zemljanka:
Очень хорошо. Поддерживайте. Это правильно. А Лев Шлосберг поддерживает Явлинского, о чем он сам неоднократно говорил.
stebinmaku 05 октября 2018 | 10:12
А ты, Григорий, не ругайся - уж сгнили яблоки в саду твоём убогом..
shraer 05 октября 2018 | 10:16
явлинский явился..дуй спать, дядя, до выборов ещё не скоро
alextheterrible 05 октября 2018 | 10:22
Газета.ру сильно изменилась в худшую сторону за последнее время. Все меньше на ее страницах освещения важных и острых социальных и политических событий (например, вообще ничего не пишут про акции протеста) и все больше материалов в стиле желтой прессы, про футбол, фигурное катание со всеми их внутренними скандалами, которые они с удовольствием обсасывают, и пр.
vlabumur 05 октября 2018 | 10:33
в результате реформ в России мафия заменила собой государство.
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Ну это не новость.
«В России нет политической философии.
Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии»,
– сказал Джон Нили Кеннеди
Сенатор США от штата Луизиана.