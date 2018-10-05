Десятки жителей Ингушетии провели эту ночь в центре Магаса, протестуя против принятия закона о границе с Чечней
Они требуют вынести вопрос об обмене территориями с соседней республикой на референдум.
Недовольство жителей вызвали итоги вчерашнего голосования в Народном собрании Ингушетии. Слушания завершились ратификацией соглашения, которое подписали на минувшей неделе Юнус-бек Евкуров и Разман Кадыров. Об этом сообщила пресс-служба Евкурова. Впрочем, сами парламентарии утверждали, что большинство голосовало против закона, передает «Кавказский узел».
Бессрочная акция протеста началась днем в четверг. Попытка диалога главы Ингушетии с ее участниками завершилась стрельбой силовиков в воздух. Закон, утвердивший границы между республиками, их руководители подписали вечером. Евкуров позже записал видеообращение и подчеркнул, что решение о границе соответствует интересам мирного существования и добрососедства.
Участникам митинга местные подвозят еду, необходимые вещи и отправляют деньги на карту. Там появились палатки. Евкуров ранее призвал протестующих разойтись по домам.
В социальных сетях этим утром появились сообщения о предстоящем полицейском усилении в Магасе и разгоне демонстрантов. Об этом в частности сказала местный журналист Изабелла Евлоева.
Комментарии4
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vanvincle 05 октября 2018 | 10:32
"Участникам митинга местные подвозят еду, необходимые вещи и отправляют деньги на карту. "
А вот здесь хотелось бы по-подробнее. кто конкретно подвозит еду и вещи, кто финансирует. Дуры такой молодящейся с печеньками в толпе пока не замечали?
Денис Потапов 05 октября 2018 | 10:55
vanvincle: ну да. Без пиндосов никуда. Мозгов видимо не хватает понять, что для местных вопрос границ их региона действительно важен. Только госдеп, только хардкор. Других объяснений находить не умеем. Как у наркомана, который на все вопросы отвечает "Гладиолус".
huyt 05 октября 2018 | 11:02
vanvincle: А что, Чечня и Ингушетия уже самостоятельные государства,раз границу друг с другом делят? А где же хвалёные Золотов и Бортников? Или только за Навальным способны бегать?
y3emen1 05 октября 2018 | 10:33
нда, не особо стремится народ в туристическую мекку