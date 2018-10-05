Десятки жителей Ингушетии провели эту ночь в центре Магаса, протестуя против принятия закона о границе с Чечней

Они требуют вынести вопрос об обмене территориями с соседней республикой на референдум.

Недовольство жителей вызвали итоги вчерашнего голосования в Народном собрании Ингушетии. Слушания завершились ратификацией соглашения, которое подписали на минувшей неделе Юнус-бек Евкуров и Разман Кадыров. Об этом сообщила пресс-служба Евкурова. Впрочем, сами парламентарии утверждали, что большинство голосовало против закона, передает «Кавказский узел».

Бессрочная акция протеста началась днем в четверг. Попытка диалога главы Ингушетии с ее участниками завершилась стрельбой силовиков в воздух. Закон, утвердивший границы между республиками, их руководители подписали вечером. Евкуров позже записал видеообращение и подчеркнул, что решение о границе соответствует интересам мирного существования и добрососедства.

Участникам митинга местные подвозят еду, необходимые вещи и отправляют деньги на карту. Там появились палатки. Евкуров ранее призвал протестующих разойтись по домам.

В социальных сетях этим утром появились сообщения о предстоящем полицейском усилении в Магасе и разгоне демонстрантов. Об этом в частности сказала местный журналист Изабелла Евлоева.