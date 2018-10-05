Крупное ДТП на лесной дороге произошло сегодня утром в Тверской области
Крупное ДТП на лесной дороге произошло сегодня утром в Тверской области. Маршрутное такси, по неизвестным пока причинам, выехало на встречную полосу движения. В результате произошло лобовое столкновение с автобусом. Погибли 13 человек, несколько пострадали. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб и губернатор области Игорь Руденя.
Тверские врачи сообщают, что несколько человек из числа пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 05 октября 2018 | 10:08
Идёшь себе по лесной дороге с корзиной грибов, и вдруг автобусы с маршрутками на полной скорости несутся.
Да ещё по встречной полосе.
Кошмар какой-то.
gordy 05 октября 2018 | 10:37
"Крупное ДТП на лесной дороге произошло сегодня утром в Тверской области"
Россия точно встала с колен: вон, у неё в лесу появились хайвеи?
zemljanka 05 октября 2018 | 10:16
Соболезнования родным.
vladimirbelarus 05 октября 2018 | 10:20
Кругом бяда, то ж/д пролёты крымского моста рушатся, то сразу 13 человек всего лишь на дороге погибли. Это всего лишь просто дорога.