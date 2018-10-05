Крупное ДТП на лесной дороге произошло сегодня утром в Тверской области. Маршрутное такси, по неизвестным пока причинам, выехало на встречную полосу движения. В результате произошло лобовое столкновение с автобусом. Погибли 13 человек, несколько пострадали. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб и губернатор области Игорь Руденя.

Тверские врачи сообщают, что несколько человек из числа пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.