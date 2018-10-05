Вырубленные на Красной площади деревья будут заменены другими

Это пообещали в Управлении делами президента. Липы, которые росли у стен ГУМа, были неизлечимо больны и умирали одна за другой. Новые деревья на их месте планируется высадить до конца месяца, — пишет сегодня газета «МК».

Ранее многие горожане выражали удивление и возмущение вырубкой лип на Красной площади.