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09:30, 05 октября 2018

Вырубленные на Красной площади деревья будут заменены другими

Это пообещали в Управлении делами президента. Липы, которые росли у стен ГУМа, были неизлечимо больны и умирали одна за другой. Новые деревья на их месте планируется высадить до конца месяца, — пишет сегодня газета «МК».

Ранее многие горожане выражали удивление и возмущение вырубкой лип на Красной площади.

Комментарии

5

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vezdehod 05 октября 2018 | 09:49

Из питомника Дмитрия Анатольевича.

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kochar 05 октября 2018 | 10:00

Это как выкорчевывать приличный асфальт и застилать плиткой.
Знакомо?

andre_klimov 05 октября 2018 | 10:11

"Если липу разделать под орех - она даст дуба" - лесонародная мудрость...

avp235 05 октября 2018 | 10:15

А там еще и елки есть.

apels 05 октября 2018 | 10:42

Управ делами у нас липовыми делами занимается :)
А что Сабянин?

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