Вырубленные на Красной площади деревья будут заменены другими
Это пообещали в Управлении делами президента. Липы, которые росли у стен ГУМа, были неизлечимо больны и умирали одна за другой. Новые деревья на их месте планируется высадить до конца месяца, — пишет сегодня газета «МК».
Ранее многие горожане выражали удивление и возмущение вырубкой лип на Красной площади.
Комментарии5
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vezdehod 05 октября 2018 | 09:49
Из питомника Дмитрия Анатольевича.
kochar 05 октября 2018 | 10:00
Это как выкорчевывать приличный асфальт и застилать плиткой.
Знакомо?
andre_klimov 05 октября 2018 | 10:11
"Если липу разделать под орех - она даст дуба" - лесонародная мудрость...
avp235 05 октября 2018 | 10:15
А там еще и елки есть.
apels 05 октября 2018 | 10:42
Управ делами у нас липовыми делами занимается :)
А что Сабянин?