Вынесен приговор бывшему президенту Южной Кореи Ли Мён Баку
Вынесен приговор бывшему президенту Южной Кореи Ли Мён Баку. Он признан виновным по делу о коррупции и приговорен к 15 годам лишения свободы.
Ли Мён Бак возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы.
Комментарии8
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iakov 05 октября 2018 | 09:33
С почином!!!
vezdehod 05 октября 2018 | 09:45
Владимиру Владимировичу, пока, это не грозит, но...
gonduras_on_colima 05 октября 2018 | 09:45
Достаточно фразы "вынесен приговор бывшему президенту...", чтобы самая известная в мире плешь покрылась густой испариной.
neyexo 05 октября 2018 | 09:46
iakov:
в Южной Корее это не первый осужденный президент, там даже пару президентов одновременно судили
neyexo 05 октября 2018 | 09:56
boooben:
здесь это не пройдет
Просто корейцы делают строго по инструкции. Про черенок у них ничего не написано.
prade 05 октября 2018 | 09:58
По этому и Путин выступает против демократии. При демократии таких президентов, как он, судят и сажают.
ematveev 05 октября 2018 | 10:04
prade:
Начнем с того, что при демократии коррупционеры не становятся президентами. А в демократической Корее это уже наверное десятый президент, пойманный на коррупции.
leonty 05 октября 2018 | 10:11
Мы о таком счастье можем только мечтать...