Российские власти отвергают обвинения в проведении хакерских атак
Накануне Британия, Голландия и США обвинили Москву в масштабном кибер-вмешательстве. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала, в частности, выступление Лондона «фантазиями», которые ничем не подкреплены".
Голландские власти, между тем, вчера представили документы, которые свидетельствуют о прямом участии ГРУ в хакерских атаках. Были названы имена сотрудников, которых пришлось выдворить из страны за попытку взлома компьютерных сетей. В частности, организации по запрещению химического оружия — с тем, чтобы получить данные по расследованию дела об отравлении в Солсбери.
Комментарии15
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stopkran1969 05 октября 2018 | 09:38
Это не мы? Уже не катит - явки провалены, а там кому гипс, кому цинковый ящик, кому уютная лавочка в суде и хорошая камера с видом на закат
aleksandr39 05 октября 2018 | 10:11
stopkran1969: Российская власть утверждает что ЗАВКЛУБОМ в Дрездене был " великий вождь и мудрый учитель " .
vezdehod 05 октября 2018 | 09:42
Чёрного кобеля не отмоешь до бела - так и Россию.
kottigr1 05 октября 2018 | 10:06
vezdehod: Наверняка вся эта муть теперь закончится тем, что Военную разведку передадут в ведомство ФСБ. Потом можно будет и на МВД замахнуться.. !
ss2020 05 октября 2018 | 09:52
yulya_cikina22: пАТРИК! может лучше в шпионы...!)))
ss2020 05 октября 2018 | 09:50
Захарова: ИХ_ТАМ_НЕТ...!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
kochar 05 октября 2018 | 09:58
А разве есть люди которые сомневались именно в таком ответе???
tinon 05 октября 2018 | 09:58
Уже ничего не придумывают: шпарят штампами - ихтамнету!
Ноль креатива!
ematveev 05 октября 2018 | 10:14
tinon:
Это Британия, Голландия и США никакого креатива не проявляют, хотя голландцы и могли бы.
Голландские документы: это фото багажника авто с ноутом, блоком питания, мобильником и т.д. И сканы четырех паспортов. Я такие документы минут за семь сделаю при наличии сканера и фотика.
А британцы - те как обычно. Правда теперь не "хайли лайкли", а "элмост сетенли". Ну хоть какое-то разнообразие...
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NCSC assess with high confidence that the GRU was almost certainly responsible.
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Это цитата из того самого документа National Cyber Security Centre, который доказывает участие России.
klukvik 05 октября 2018 | 10:06
ты их в дверь - они в окно))
vlabumur 05 октября 2018 | 10:07
Вывсеврети!!!
snikkersnepper 05 октября 2018 | 10:10
Млин, я так балдею, когда хомячки живут, уткнувшись носом в подачу информации методом Эха Москвы - с тотальным вырубанием любой аргументации, оспаривающей принятую ими точку зрения и всерьез считают, что в реальности оно так и происходит - говорят "нас там нет" и все.
tvitov66 05 октября 2018 | 10:24
snikkersnepper: не, Маха по другому шпарит:"«фантазиями», которые ничем не подкреплены", хотя фактуры там для любого суда с избытком
sharko_2 05 октября 2018 | 10:17
Слоган следующего путинга: "Мы всё отвергаем!".
eduard53 05 октября 2018 | 10:58
* * *
Слыша мидовки миру отпор ежедневный,
Предлагаю рацуху – сменить образину
Флешкой с файлом коротеньким: "Всё это бредни!
Никогда и ни в чём не виновна Россия!"