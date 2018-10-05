Российские власти отвергают обвинения в проведении хакерских атак

Накануне Британия, Голландия и США обвинили Москву в масштабном кибер-вмешательстве. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала, в частности, выступление Лондона «фантазиями», которые ничем не подкреплены".

Голландские власти, между тем, вчера представили документы, которые свидетельствуют о прямом участии ГРУ в хакерских атаках. Были названы имена сотрудников, которых пришлось выдворить из страны за попытку взлома компьютерных сетей. В частности, организации по запрещению химического оружия — с тем, чтобы получить данные по расследованию дела об отравлении в Солсбери.