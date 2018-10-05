Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками. АЗС получат дополнительный заработок и это, надеются в правительстве, поможет ограничить рост цен на само топливо.

Как пишет сегодня газета «Ведомости», решение о возврате торговли вином и пивом на заправках было принято на недавнем совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.