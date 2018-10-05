Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками
Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками. АЗС получат дополнительный заработок и это, надеются в правительстве, поможет ограничить рост цен на само топливо.
Как пишет сегодня газета «Ведомости», решение о возврате торговли вином и пивом на заправках было принято на недавнем совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
luger_max_otto 05 октября 2018 | 09:34
Паны атаманы хотят с того поиметь немного золотого запасу, ага...
pattrick 05 октября 2018 | 09:41
Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками...
И рекламу любого алкоголя и пива верните на телевидение.
neyexo 05 октября 2018 | 09:43
pattrick:
надо сделать, чтоб спиртное продавалось исключительно на АЗС Роснефти - и больше нигде
pattrick 05 октября 2018 | 09:52
neyexo:
Пусть государство введёт монополию на спирт и водочную продукцию, пусть алкоголь продаётся везде, недорого, круглосуточно и высшего качества. Чтобы наш народ не травился тормозной жидкостью.
tinon 05 октября 2018 | 09:53
neyexo:
К тому идёт!
Дополнительный заработок получат не только АЗС, но и ГАИ - гнездясь с алконометрами поблизости от заправок, и от штрафов за всяческие нарушения, и страховщики - от ДТП, не говоря уж о ритульных услужниках.
Государям сплошная выгода!
Ведь до пенсии доживёт ещё меньше народа...
vikwlad 05 октября 2018 | 10:23
Вино и пиво непременно будут продавать в алюминиевых банках, чтобы Дерипаска с Путиным тоже имели с этого навар.
a_i_zhukov 05 октября 2018 | 10:29
и еще алюминием
danko_dudka 05 октября 2018 | 09:34
Теперь данко1 сможет пить за рулём в маями.
stopkran1969 05 октября 2018 | 09:45
danko_dudka: так ты и руль пропил,
stebinmaku 05 октября 2018 | 09:35
..В аллюминиевых канистрах..
seryj_wolk 05 октября 2018 | 09:48
stebinmaku: На цену топлива это никак не повлияет, а вот число автоаварий гарантировано возрастет. Потомственные алкоголики от соблазна не удержатся.
neyexo 05 октября 2018 | 09:40
Инициативы одна за другой
Ночью еще можно продавать, да и молодежь рано стала взрослеть
ed10075 05 октября 2018 | 09:40
Своя рука - владыка! Что хотят, то и творят. Для собственного блага.
angrew 05 октября 2018 | 09:42
А еще разрешить на заправках проституток, наркотики, оружие продавать! Бензин тогда можно и бесплатно лить бонусом в довесок.
stopkran1969 05 октября 2018 | 09:43
Прямая связь - апосля поллитры цена на бензин уже не имеет решающего значения
klukvik 05 октября 2018 | 09:47
заправился - 100 грамм и счастливого пути!
nigilist1977 05 октября 2018 | 09:57
Ну. И количество пьяных на дорогах увеличится в разы. У кого-нибудь да появится искушение вместе с дорогущими френчдогами взять баночку пенного... У меня - нет. А у многих других появится. Зачем?
jazz31 05 октября 2018 | 10:03
Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками
_____________________________________________
А как же путинские "скрепы"?!
kochar 05 октября 2018 | 10:05
Да превратите сразу колонку в торговый комплекс с гостиницей и банями,ну а рядышком бордельчик.
Кретины,лучше соорудите хотя бы туалеты за стеной.
andre_klimov 05 октября 2018 | 10:19
kochar: "Да превратите сразу колонку в торговый комплекс"
Во многих странах на трассах именно так и делается - минимаркет, фудкурт, мотель, мойка. Но на цене бензина это вообще никак не сказывается, естесственно.
Тут предложение из разряда "слышали звон..."
x_signal 05 октября 2018 | 10:25
Отличная идея! Теперь не только автомобили, но и водителей заправлять будут.
consts 05 октября 2018 | 10:30
"АЗС получат дополнительный заработок и это, надеются в правительстве, поможет ограничить рост цен на само топливо".
------------------------------------------------------------------------------------------
Во "мозги" работают! Жаль динамо-машинки к ним не присобачить
leningrob2018 05 октября 2018 | 10:34
Зашибись....так скоро там можно будет купить...кокса и герыча!А чего мелочиться,пацаны пострадали от санкций...пусть бабла поимеют....Так то..
nurislam1949 05 октября 2018 | 10:59
Не добили население пенсионной реформой, добьют пьянством и авариями на дорогах.
lisitsa1962 05 октября 2018 | 11:13
" Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву, тогда надо продолжать и аспирин, и бормотуху,.."
(М.Жванецкий)