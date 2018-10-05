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09:30, 05 октября 2018

Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками

Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками. АЗС получат дополнительный заработок и это, надеются в правительстве, поможет ограничить рост цен на само топливо.

Как пишет сегодня газета «Ведомости», решение о возврате торговли вином и пивом на заправках было принято на недавнем совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Комментарии

25

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luger_max_otto 05 октября 2018 | 09:34

Паны атаманы хотят с того поиметь немного золотого запасу, ага...

(комментарий скрыт)

pattrick 05 октября 2018 | 09:41

Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками...

И рекламу любого алкоголя и пива верните на телевидение.

neyexo 05 октября 2018 | 09:43

pattrick:
надо сделать, чтоб спиртное продавалось исключительно на АЗС Роснефти - и больше нигде

pattrick 05 октября 2018 | 09:52

neyexo:

Пусть государство введёт монополию на спирт и водочную продукцию, пусть алкоголь продаётся везде, недорого, круглосуточно и высшего качества. Чтобы наш народ не травился тормозной жидкостью.

tinon 05 октября 2018 | 09:53

neyexo:
К тому идёт!
Дополнительный заработок получат не только АЗС, но и ГАИ - гнездясь с алконометрами поблизости от заправок, и от штрафов за всяческие нарушения, и страховщики - от ДТП, не говоря уж о ритульных услужниках.
Государям сплошная выгода!
Ведь до пенсии доживёт ещё меньше народа...

vikwlad 05 октября 2018 | 10:23

Вино и пиво непременно будут продавать в алюминиевых банках, чтобы Дерипаска с Путиным тоже имели с этого навар.

a_i_zhukov 05 октября 2018 | 10:29

и еще алюминием

danko_dudka 05 октября 2018 | 09:34

Теперь данко1 сможет пить за рулём в маями.

stopkran1969 05 октября 2018 | 09:45

danko_dudka: так ты и руль пропил,

stebinmaku 05 октября 2018 | 09:35

..В аллюминиевых канистрах..

seryj_wolk 05 октября 2018 | 09:48

stebinmaku: На цену топлива это никак не повлияет, а вот число автоаварий гарантировано возрастет. Потомственные алкоголики от соблазна не удержатся.

neyexo 05 октября 2018 | 09:40

Инициативы одна за другой
Ночью еще можно продавать, да и молодежь рано стала взрослеть

ed10075 05 октября 2018 | 09:40

Своя рука - владыка! Что хотят, то и творят. Для собственного блага.

angrew 05 октября 2018 | 09:42

А еще разрешить на заправках проституток, наркотики, оружие продавать! Бензин тогда можно и бесплатно лить бонусом в довесок.

stopkran1969 05 октября 2018 | 09:43

Прямая связь - апосля поллитры цена на бензин уже не имеет решающего значения

klukvik 05 октября 2018 | 09:47

заправился - 100 грамм и счастливого пути!

nigilist1977 05 октября 2018 | 09:57

Ну. И количество пьяных на дорогах увеличится в разы. У кого-нибудь да появится искушение вместе с дорогущими френчдогами взять баночку пенного... У меня - нет. А у многих других появится. Зачем?

jazz31 05 октября 2018 | 10:03

Автозаправочным станциям могут разрешить торговлю алкогольными напитками
_____________________________________________
А как же путинские "скрепы"?!

kochar 05 октября 2018 | 10:05

Да превратите сразу колонку в торговый комплекс с гостиницей и банями,ну а рядышком бордельчик.
Кретины,лучше соорудите хотя бы туалеты за стеной.

andre_klimov 05 октября 2018 | 10:19

kochar: "Да превратите сразу колонку в торговый комплекс"
Во многих странах на трассах именно так и делается - минимаркет, фудкурт, мотель, мойка. Но на цене бензина это вообще никак не сказывается, естесственно.

Тут предложение из разряда "слышали звон..."

x_signal 05 октября 2018 | 10:25

Отличная идея! Теперь не только автомобили, но и водителей заправлять будут.

consts 05 октября 2018 | 10:30

"АЗС получат дополнительный заработок и это, надеются в правительстве, поможет ограничить рост цен на само топливо".
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Во "мозги" работают! Жаль динамо-машинки к ним не присобачить

leningrob2018 05 октября 2018 | 10:34

Зашибись....так скоро там можно будет купить...кокса и герыча!А чего мелочиться,пацаны пострадали от санкций...пусть бабла поимеют....Так то..

nurislam1949 05 октября 2018 | 10:59

Не добили население пенсионной реформой, добьют пьянством и авариями на дорогах.

lisitsa1962 05 октября 2018 | 11:13

" Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву, тогда надо продолжать и аспирин, и бормотуху,.."
(М.Жванецкий)

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