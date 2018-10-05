Тринадцать человек погибли в ДТП в Тверской области. Там на одной из лесных дорог утром столкнулись маршрутное такси и автобус. По неизвестным пока причинам маршрутка на полной скорости выехала на встречную полосу движения.

Четыре человека серьезно пострадали, двое находятся в больнице в очень тяжелом состоянии. Для их эвакуации был задействован вертолет МЧС.