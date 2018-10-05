Тринадцать человек погибли в ДТП в Тверской области
Тринадцать человек погибли в ДТП в Тверской области. Там на одной из лесных дорог утром столкнулись маршрутное такси и автобус. По неизвестным пока причинам маршрутка на полной скорости выехала на встречную полосу движения.
Четыре человека серьезно пострадали, двое находятся в больнице в очень тяжелом состоянии. Для их эвакуации был задействован вертолет МЧС.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
matsuvi 05 октября 2018 | 09:34
На лесной дороге? На полной скорости?
pattrick 05 октября 2018 | 09:38
Тринадцать человек погибли в ДТП в Тверской области...
Какое горе.
boooben 05 октября 2018 | 09:49
Как же нужно ездить, чтобы на лесной дороге в ДТП погибли 13 человек?! Дикие люди. Только телеги и крестный ход, желательно на коленях.
maikl5301 05 октября 2018 | 09:47
Водитель заснул ??
kochar 05 октября 2018 | 10:03
maikl5301: Скорее всего.Пашут по 24 ч за копейки на бугая и вот вам трагедия.
eduard53 05 октября 2018 | 10:05
Соболезную семьям всех нелепо погибших ...
Но доколе дорогами у нас будут считаться любые протоптанные направления,
в т.ч. лесные?!
blindpew_33 05 октября 2018 | 10:06
По фотографии не очень понятно, кто из них выехал на встречку. Похоже, что маршрутка.
Но в любом случае, такая дорога (1+1 без отбойника и в лесу, с ограниченной видимостью) очень опасна.
Сделать из региональной дороги полноценный автобан - нереально в нашей стране (у нас и федеральные в основном не лучше). А вот ездить аккуратно, не превышать скорость и не обгонять в опасных местах, тем более если везёшь пассажиров - вполне доступно мозгам любого водителя.