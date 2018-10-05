Франция сегодня прощается с Шарлем Азнавуром

В Париже пройдет общенациональная траурная церемония. Знаменитому певцу и киноактеру будут отданы государственные и военные почести. Среди ее участников, как ожидается, будут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Шарль Азнавур много сделал для Армении, — говорит Ашот Джазоян, секретарь Союза журналистов России.

В Армении завтра будет День траура в связи с кончиной Шарля Азнавура.