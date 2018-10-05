Имя лауреата Нобелевской премии мира будет объявлено сегодня
Имя лауреата Нобелевской премии мира будет объявлено сегодня. Традиционно на эту награду были выдвинуты сотни политических и общественных деятелей из разных стран мира, а также международные организации и отдельные структуры. Многие букмекеры считают, что высокие шансы на победу в этом году есть у лидеров Южной и Северной Кореи, а также США — в связи с попытками урегулирования многолетнего конфликта на полуострове.
Нобелевский комитет должен назвать имя лауреата на церемонии в Осло в полдень по московскому времени.
Комментарии1
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yulya_cikina22 05 октября 2018 | 09:26
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