В Общественной палате сегодня обсудят инициативу президента о либерализации статьи УК об экстремизме

Комиссия по развитию информационного сообщества и массовых коммуникаций проведет открытое заседание в офисе холдинга «Mail.Ru Group». На него приглашены представители социальных сетей и медиа.

С предложением смягчить ответственность за так называемые «лайки» и «репосты» на днях выступил президент. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Многие пользователи социальных сетей и журналисты считают, что серьезного послабления ждать не стоит, и людей все равно будут наказывать за публикации в интернете. Госдума, как ожидается, рассмотрит президентские поправки уже на следующей неделе.