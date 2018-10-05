В Общественной палате сегодня обсудят инициативу президента о либерализации статьи УК об экстремизме
Комиссия по развитию информационного сообщества и массовых коммуникаций проведет открытое заседание в офисе холдинга «Mail.Ru Group». На него приглашены представители социальных сетей и медиа.
С предложением смягчить ответственность за так называемые «лайки» и «репосты» на днях выступил президент. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Многие пользователи социальных сетей и журналисты считают, что серьезного послабления ждать не стоит, и людей все равно будут наказывать за публикации в интернете. Госдума, как ожидается, рассмотрит президентские поправки уже на следующей неделе.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_cikina22 05 октября 2018 | 09:26
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
sapiens17 05 октября 2018 | 09:33
"...В Общественной палате сегодня обсудят инициативу президента ..."
"Воду в ступе толочь" - по сути.