Протестующие против изменения границ между Ингушетией и Чечней всю ночь оставались в центре Магаса. Накануне демонстранты, недовольные утвержденным главами республик соглашением, объявили бессрочную акцию протеста.

С наступлением темноты митинг не завершился. Многие жители Ингушетии, несмотря на похолодание и пасмурную погоду, остались на улицах столицы республики на ночь, чтобы не прерывать протестную акцию. Как сообщает издание «Кавказский узел», люди специально взяли с собой теплую одежду, еду и воду им приносили живущие по близости люди. Ранее корреспондент BBC сообщал, что к вечеру пошел дождь, люди начали жечь костры. На фотографиях и видеозаписях очевидцев событий видно, что участники митинга подготовили палатки и навесы, чтобы можно было укрыться от непогоды. Несмотря на акцию протеста, демонстранты прямо на главной улице Магаса проводят намазы, к ним присоединились и некоторые силовики.

Они не разгоняют протестующих, участники митинга в свою очередь также не проявляют к ним агрессии, пишет издание «Кавказский узел», они угощали правоохранителей едой, вместе с ними совершали молитву. С раннего утра в центр Магаса начали возвращаться те, кто все же покидал митинг, чтобы восстановить силы. В городе по-прежнему наблюдаются перебои со связью.

Накануне парламенты Ингушетии и Чечни утвердили соглашение между регионами о закреплении административной границы.