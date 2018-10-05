Протестующие против изменения границ между Ингушетией и Чечней всю ночь оставались в центре Магаса
Протестующие против изменения границ между Ингушетией и Чечней всю ночь оставались в центре Магаса. Накануне демонстранты, недовольные утвержденным главами республик соглашением, объявили бессрочную акцию протеста.
С наступлением темноты митинг не завершился. Многие жители Ингушетии, несмотря на похолодание и пасмурную погоду, остались на улицах столицы республики на ночь, чтобы не прерывать протестную акцию. Как сообщает издание «Кавказский узел», люди специально взяли с собой теплую одежду, еду и воду им приносили живущие по близости люди. Ранее корреспондент BBC сообщал, что к вечеру пошел дождь, люди начали жечь костры. На фотографиях и видеозаписях очевидцев событий видно, что участники митинга подготовили палатки и навесы, чтобы можно было укрыться от непогоды. Несмотря на акцию протеста, демонстранты прямо на главной улице Магаса проводят намазы, к ним присоединились и некоторые силовики.
Они не разгоняют протестующих, участники митинга в свою очередь также не проявляют к ним агрессии, пишет издание «Кавказский узел», они угощали правоохранителей едой, вместе с ними совершали молитву. С раннего утра в центр Магаса начали возвращаться те, кто все же покидал митинг, чтобы восстановить силы. В городе по-прежнему наблюдаются перебои со связью.
Накануне парламенты Ингушетии и Чечни утвердили соглашение между регионами о закреплении административной границы.
Комментарии4
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avp235 05 октября 2018 | 09:19
Устраивать протесты в день рождения главы и лидера соседней братской республики - не вежливо, не по-кавказски.
astet 05 октября 2018 | 09:24
avp235: и куда смотрят
уголовник Путин и дуэлянт Золотов???
Так ведь и галеру стабильности
недолго утопить!!!
yulya_cikina22 05 октября 2018 | 09:26
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len56 05 октября 2018 | 09:26
надо максимку туда послать-пусть объяснит ингушам,какой рамзан добрый...
а то он на эхе привык кавказ любить...