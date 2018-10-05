Крупное ДТП произошло сегодня утром в Тверской области
Крупное ДТП произошло сегодня утром в Тверской области. О том, что случилось на одной из лесных дорог, расскажет представитель регионального Управления МЧС Наталья Козырева.
По последним данным МЧС, в результате аварии погибли 13 человек. Четыре пострадали.
Комментарии2
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svas17 05 октября 2018 | 09:21
А когда она расскажет?
curious69_ 05 октября 2018 | 09:32
Никогда не комментирую новости о ДТП, но здесь ОСОБЫЙ случай. Очень интересно , как на ЛЕСНОЙ дороге можно убить 13 человек? Наверное скорость была за сотню? Очередной рекорд для книги Гинесса по русски.