Крупное ДТП произошло сегодня утром в Тверской области. О том, что случилось на одной из лесных дорог, расскажет представитель регионального Управления МЧС Наталья Козырева.

По последним данным МЧС, в результате аварии погибли 13 человек. Четыре пострадали.