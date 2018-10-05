Спонсоры футболиста Криштиана Роналду обеспокоены обвинениями в его адрес

Игрока клуба «Ювентус» заподозрили в изнасиловании девять лет назад в Лас-Вегасе. По данным агентства Ассошиэйтед-пресс, встревожены этими данными компании «Найк» и «Электроник Артс», с которыми у Роналду заключены крупные контракты.

А вот в команде Ювентус заявили, что никакие обвинения в адрес Роналду не изменят мнение клуба о футболисте.