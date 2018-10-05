Спонсоры футболиста Криштиана Роналду обеспокоены обвинениями в его адрес
Игрока клуба «Ювентус» заподозрили в изнасиловании девять лет назад в Лас-Вегасе. По данным агентства Ассошиэйтед-пресс, встревожены этими данными компании «Найк» и «Электроник Артс», с которыми у Роналду заключены крупные контракты.
А вот в команде Ювентус заявили, что никакие обвинения в адрес Роналду не изменят мнение клуба о футболисте.
Комментарии9
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alexey65 05 октября 2018 | 08:57
Еще одна жертва изнасилования девять лет крепилась, крепилась, а затем решила заработать, издав книжку "Как меня насиловал Рональду".
neyexo 05 октября 2018 | 09:06
alexey65:
т.к. следов нет, могут только опросить ее друзей. Если она им жаловалась тогда, беспокоилась - вина доказана.
Есть такой адвокат - Дершовиц, который смог отмазать магната Эпштейна, или Эпстина - отсидел всего год, и принца Эндрю смог оградить, которому Эпштейн давал попользоваться несовершеннолетних девочек.
Дершовиц отмажет
neyexo 05 октября 2018 | 09:09
neyexo:
те девочки утверждают, что и Дершовиц и сам их насиловал, но Дершовиц это опровергает, тряся бумажками
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sergirusso 05 октября 2018 | 09:02
У каждого человека есть несколько особенностей. Иногда эти особенности могут друг другу противоречить. Хороший футболист не всегда будет богатым человеком....
kazlevich1949 05 октября 2018 | 09:04
"Душа - не жопа, высраться не может" - Фаина Раневская.
Лента.Ру: Обвинившая Роналду в изнасиловании американка уже назвала сумму компенсации...
По словам адвокатов, Майорга не появляется на публике из-за тяжелого эмоционального состояния и на данный момент находится за пределами США. Они объявили, что американка требует от Роналду возмещения ущерба в размере 200 тысяч долларов. Футболисту дали 20 дней на ответ...
28 сентября американка впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает женщина, тогда позже уже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов".
"Не бывает слабого пола, бывают просто гнилые доски"... - Фаина Раневская.
kazlevich1949 05 октября 2018 | 09:07
kazlevich1949: Вот так читаешь ежедневно всю такую "вонючую2 хрень, и уже начинаешь думать, что ладно ещё Эдуард Стреьцов тогда легко отделался...
zolingen 05 октября 2018 | 09:27
Спонсоры футболиста Криштиана Роналду обеспокоены обвинениями в его адрес
Да уж спонсировать пидора-насильника удовольствие сомнительное. Ждем доказательств.
rom8883 05 октября 2018 | 09:28
Всю ночь добровольно оставаться вместе в номере... Чтобы потом пожаловаться на изнасилование?