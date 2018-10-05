Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова сегодня будут посмертно судить в Москве
Его обвиняют в рейдерском захвате недвижимости. Прошлой весной Вороненков был застрелен в Киеве, где он жил в последнее время.
Агентство «Интерфакс» сообщает, что расследование уголовного дела было продолжено, так как близкие родственники экс-депутата возражали против его закрытия.
Комментарии12
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kir_pich_101 05 октября 2018 | 08:53
Складывается впечатление, что заняться больше нечем.
Берите метлу и подметите вокруг себя мусор, так пользы стране будет больше.
За такую зарплату, что не получает никто из бюджетников...
vorshun 05 октября 2018 | 09:13
"...будут посмертно судить в Москве"
Начните с Тутанхамона, та ещё падла была.
В одном имени "хамон" чего стоит...
yulya_cikina22 05 октября 2018 | 09:27
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compare 05 октября 2018 | 08:57
а как это будет обставлено? надо бы "никитку-утомляшку" или "федьку-гравиташку" привлечь,дабы все соответствовало средневековью...сам-то процесс,недалеко от "камланий" шаманов или плясок дикарей вокруг рисунка носорога ушел...а здесь-поле для "креативчика"))))
yralez 05 октября 2018 | 09:03
Невиновен......хотя бы потому, что не участвовал в ограблении стариков.
yazva_sibirskaya 05 октября 2018 | 09:04
Дурдом на выезде
dedmoroz 05 октября 2018 | 09:23
yazva_sibirskaya: Непосильно нажитое кому то покоя не дает.
tinon 05 октября 2018 | 09:09
Намекают на себя?..
Типа: дождитесь... - а потом хоть усудитесь! ; ))
vilingrad 05 октября 2018 | 09:10
Каторга... посмертно.
bugatti 05 октября 2018 | 09:14
Извращенцы
ansata 05 октября 2018 | 09:31
А решение "суда" на тот свет кто доставлять будет?
ed10075 05 октября 2018 | 09:31
Рейдерство - предлог. Этому греху подвержены половина "избранников народа". И почти все сенаторы. Убиенному не прощают измену "по понятиям". Он был членом ОПГ "власть", из которой решил выйти. Не дали.