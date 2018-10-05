Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова сегодня будут посмертно судить в Москве

Его обвиняют в рейдерском захвате недвижимости. Прошлой весной Вороненков был застрелен в Киеве, где он жил в последнее время.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что расследование уголовного дела было продолжено, так как близкие родственники экс-депутата возражали против его закрытия.