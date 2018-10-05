Два российских банка сегодня утром остались без лицензий
Два российских банка сегодня утром остались без лицензий. Это волгоградский КОР и столичный «Флора-Москва». Оба не относятся к числу крупных кредитных учреждений.
И КОР и «Флора» являются участниками государственной системы страхования вкладов.
Комментарии2
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nns33 05 октября 2018 | 08:58
Впечатление,что происходит "ползучая" монополизация банковской системы. Оставят несколько банков,полностью подконтрольных правительству.
yulya_cikina22 05 октября 2018 | 09:28
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