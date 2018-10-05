Более десяти человек погибли в Тверской области
Более десяти человек погибли сегодня утром в Тверской области. Там на одной из дорог столкнулись, по уточненным данным, маршрутное такси и автобус. Разные источники сообщают, что жертв от 10 до 13-ти. Пострадавшим сейчас на месте оказывают помощь. Для эвакуации людей в район аварии направлен специальный вертолет МЧС.
Силовые структуры ведут расследование причин ДТП.
Комментарии2
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y20160414 05 октября 2018 | 09:03
«Для эвакуации людей в район аварии направлен специальный вертолет МЧС.»
Потому что вывезти по дорогам невозможно – их просто нет.
goga_s 05 октября 2018 | 09:06
Ну и конечно "..причина ДТП.." не в убогости дорожной инфраструктуры ?