Более десяти человек погибли в Тверской области

Более десяти человек погибли сегодня утром в Тверской области. Там на одной из дорог столкнулись, по уточненным данным, маршрутное такси и автобус. Разные источники сообщают, что жертв от 10 до 13-ти. Пострадавшим сейчас на месте оказывают помощь. Для эвакуации людей в район аварии направлен специальный вертолет МЧС.

Силовые структуры ведут расследование причин ДТП.