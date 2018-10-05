США предостерегают бизнесменов из разных стран от ведения дел с российскими компаниями, попавшими под санкции
США предостерегают бизнесменов из разных стран от ведения дел с российскими компаниями, попавшими под санкции. В этом случае они сами рискуют подвергнуться ограничениям, так называемым «вторичным санкциям». Об этом предупредил Минфин Соединенных Штатов в связи с мерами, которые были приняты из-за сотрудничества российских структур с КНДР.
Агентство ТАСС отмечает, что до сих пор вторичные санкции США применяли в основном в отношении тех, кто ведет дела с Ираном.
Комментарии20
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glotov 05 октября 2018 | 08:37
Рынок как он есть. Свободная конкуренция по-американски. Вторичные, третичные и другие санкции .
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:46
glotov: мммм .... то есть вы бы на своём Рынке разрешили торговать ЛЮБЫМ мошенникам?????
kapitonovih_36 05 октября 2018 | 08:54
пиндосы уже пятый год усираются со своими санкциям...прошлый пиндоский презик-негр вообще заявлял, что "экономика России порвана в клочья"....а Россия без проблем кладёт на пиндосию огромный лист хрена...
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 09:02
kapitonovih_36: а Россия без проблем / - это лично у вас ПРОБЛЕМ нет? а Сколько Россиян с вами Согласны????
kapitonovih_36 05 октября 2018 | 09:04
johnbmw: а сколько согласны с вами???...хи-хи-хи...
ss2020 05 октября 2018 | 08:46
glotov: нет вторичных половых признаков, зато есть вторичные санкции!))
mavviomi 05 октября 2018 | 08:48
glotov: конкуренция в рамках закона, а воры должны сидеть. Крым дерибанили, гниды?
antimalin 05 октября 2018 | 08:38
США - международный беспредельщик.
vezdehod 05 октября 2018 | 08:44
antimalin:
США - международный беспредельщик.
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Да уж...Дорого обходится России "завоевание" Крыма и дружеская помощь братской Сирии.
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:49
antimalin: как вы думаете: Сколько транснациональных компаний интересует такое ваше Мнение?????
venedikt_pidarass 05 октября 2018 | 09:07
johnbmw: Скоро у тебя не будет не работы не квартиры, будешь на помойке предлагать свою обгаженную задницу местным бомжам - это твоя реальная участь!
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 09:11
venedikt_pidarass: уж кто бы это предвещал ;-)))))))))))))))))))))))))))
tprfrund001 05 октября 2018 | 09:11
johnbmw: В Крыму заработали две ТЭС с турбинами "Сименса".
alexey_x 05 октября 2018 | 09:13
johnbmw: Странный ты, сидишь на диване и раздуваешь сопли за транснациональные компании, не ведая что на самом деле происходит. Вспомни хотя бы Крымский мост, тоже всем обещали сикир башка сделать за него, а ведь построили в срок и он успешно функционирует. Обходятся все эти санкции, обходятся...
ss2020 05 октября 2018 | 08:49
antimalin: чем докажешь!???)...там не написано - флорида!)))
zollendorf 05 октября 2018 | 08:50
Хотели уважения - стали заразными!
mavviomi 05 октября 2018 | 08:51
zollendorf: проказа, сэр!
ss2020 05 октября 2018 | 08:52
zollendorf: вова и компания - хотели стать владычицей морскою...!))) но там всё печально...!)
venedikt_pidarass 05 октября 2018 | 09:04
А чем будут торговать наши хомяки когда Россия ответит пиндосам на их санкции? Хомякам окромя своей жопой торговать больше нечем, их русофобскую визгнью задушат на корню, из-за бугра финансовый поток перекроют, электроэнергию с водоснабжением перекроют и реально останется Венедиктовым с Навальными торговать своими обгаженными задницами!
ss2020 05 октября 2018 | 09:12
venedikt_pidarass: переживаешь...!???)))