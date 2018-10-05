США предостерегают бизнесменов из разных стран от ведения дел с российскими компаниями, попавшими под санкции. В этом случае они сами рискуют подвергнуться ограничениям, так называемым «вторичным санкциям». Об этом предупредил Минфин Соединенных Штатов в связи с мерами, которые были приняты из-за сотрудничества российских структур с КНДР.

Агентство ТАСС отмечает, что до сих пор вторичные санкции США применяли в основном в отношении тех, кто ведет дела с Ираном.