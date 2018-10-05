Сразу несколько стран обвинили Россию в проведении масштабных хакерских атак
Сразу несколько стран обвинили Россию в проведении масштабных хакерских атак. Накануне с такими заявлениями выступили представители Великобритании, Голландии и Соединенных Штатов. «Москва демонстрирует злонамеренную киберактивность», — отметил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.
В Голландии вчера продемонстрировали документы о причастности сотрудников ГРУ к хакерским атакам. В частности оказалось, что у них загранпаспорта с почти одинаковыми номерами. У одного из разоблаченных агентов обнаружилась квитанция на такси в Москве от района штаб-квартиры ГРУ в аэропорт. В российском МИДе все обвинения в адрес нашей стороны в хакерских атаках вчера вновь отвергли.
Комментарии47
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johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:34
Самое первое/Главное чувство после этого сообщения - СТЫД за мою Родину ...
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:34
которая творит Такое и от моего имени тоже ...
vezdehod 05 октября 2018 | 08:40
Восемнадцать лет правления не прошли даром - последовали ПРОВАЛЫ.
shicotus_live 05 октября 2018 | 08:43
У одного из разоблаченных агентов обнаружилась квитанция на такси в Москве от района штаб-квартиры ГРУ в аэропорт....
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Ага. И волочащийся парашют)))
Кстати, хомяки, никто мне не подскажет, какие сведения о Боинге МН-17 можно нарыть на серверах ОЗХО?))))
Вот клованы!))
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:47
shicotus_live: полагаете этот чек голландцы САМИ рисовали? не боясь РАЗОБЛАЧЕНИЯ????? ;-))))))))))))))))))))))))))))))
shicotus_live 05 октября 2018 | 08:50
johnbmw: Так всё таки какое отношение имеет ОЗХО к Боингу? И ещё, в каких это московских такси дают КВИТАНЦИЮ?)))
Народ просто нахглухо зазвезделся)))
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:51
shicotus_live: изучайте ВСЕ варианты - https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8+%D0%B2+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU0-XQze7dAhXlxIsKHTMCAdoQ_AUIDigB&biw=1362&bih=873
shicotus_live 05 октября 2018 | 08:56
johnbmw: Ух ты, не знал.)) И какая же была квитанция? Наверняка так и было написано "Штаб-квартира ГРУ -аэропорт", "цель поездки" "Кибератака")) А что скажите про ОЗХО и Боинг?
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:58
shicotus_live: сама квитанция тут - https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-svmjz-7dAhXlsIsKHY0wDuMQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fthebell.io%2Fgollandiya-vyslala-iz-strany-chetyreh-rossiyan%2F&psig=AOvVaw0FaAHn0mgxJ5liFB-P2QvB&ust=1538805386356243
shicotus_live 05 октября 2018 | 09:13
johnbmw: Забавный бред)))
unprejudiced 05 октября 2018 | 09:09
johnbmw: что-то не нравится, чемодан. вокзал, вон из страны. Нам в России такие не нужны, поэтому горевать не будем.
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 09:16
unprejudiced: Обойдёшься, ДЕБИЛ!!!!!
unprejudiced 05 октября 2018 | 09:25
johnbmw: курс России как вы мечтаете на падание на колени перед западом не будет. Вместо Путина, если он вдруг не останется придет Шойгу и в любом случае навечно власть в руках Единой России. Поэтому перспектив у вас в этой стране нет, кроме как быть жалкими отбросами общества. Поэтому смысл вашего здесь нахождения?
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 09:31
unprejudiced: БРЕДИТЬ изволите????? ;-)))))))))))
с понятием ИСТОРИЯ не знакомы? от слова СОВСЕМ????
glotov 05 октября 2018 | 08:41
johnbmw: Ничего страшного. Меня раньше тоже душил стыд - стыд за таких соотечественников, как Вы. Но сейчас я за культурное многообразие.
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:42
glotov: РАД, за то, что вы побороли свой СТЫД!
mavviomi 05 октября 2018 | 08:45
glotov: ну да, тебе говорили нельзя быть свиньей, стыдн, но ты ей и остался, без всякого стыда...
gluhoy2250 05 октября 2018 | 08:43
johnbmw: СТЫД за
Сразу видно: морда красная, такая! Женьчка, у нас в такси не квитанция, а кассовый чек в котором указана только СУММА... Только демшиза может поверить в эту чушь и при этом еще и стыдиться!
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:44
gluhoy2250: полагаете этот чек голландцы САМИ рисовали? не боясь РАЗОБЛАЧЕНИЯ????? ;-))))))))))))))))))))))))))))))
gluhoy2250 05 октября 2018 | 08:53
johnbmw: Эти подонки. после подтасовки по Боингу мн17 уже ничего не боятся! Западный пипл и демшиза хавают!
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:54
gluhoy2250: изучайте ВСЕ варианты квитанций в такси - https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8+%D0%B2+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU0-XQze7dAhXlxIsKHTMCAdoQ_AUIDigB&biw=1362&bih=873
gluhoy2250 05 октября 2018 | 09:16
johnbmw: Женечка, интернет (соц. сети) ПОМОЙКА и там прокатывает любая подделка! Вообще то, нас рать на вашу всю демшизу! Опыт показывает, запад врет по сильнее! Вотзапад нам говорит немцы получили прививку от нацизма в 1945, наглая ЛОЖЬ, они начали получать прививку после 1956 года, когда стали возвращаться из РУССКОГО плена простые солдаты и честно рассказывать, что они ни творили на восточном фронте изапад тогда заткнулся.... на время! Лрошли годы и все по новой! А, демшиза знай подвякиват!
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 09:21
gluhoy2250: БРЕДИТЬ изволите?????
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 09:05
gluhoy2250: ЧТО подтасовали с MH-17?????
kazlevich1949 05 октября 2018 | 08:39
Ну таки и когда ты уже каждый день бухаешь и каждый день, чтобы не разговаривать с унитазом, опохмеляешься уже, то ты естественно во всех своих бедах винишь свою напрочь больную, циррозную печень - это она своими болячками отказывается нормально работать и отказывает этим всем другим органам спокойно жить! Россия у них у всех виновата, а может хватит у себя там бухать уважаемый мусью Трамп и иже?
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:41
kazlevich1949: полагаете этих людей НЕ со шпионским оборудованием поймали? или это ИХ люди?????
homa_brutt 05 октября 2018 | 08:51
johnbmw: /НЕ со шпионским оборудованием поймали?/
Я что-то про шпионское оборудование, окромя квиточка на такси от ГРУ до аэропорта (вообще ппц, ржака) нигде не смог прочитать. Может, сориентируете,где найти подробности?
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:54
homa_brutt: изучайте ВСЕ варианты квитанций в такси - https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8+%D0%B2+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU0-XQze7dAhXlxIsKHTMCAdoQ_AUIDigB&biw=1362&bih=873
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 08:57
Нидерланды выслали четырех россиян, связанных со взломом ОЗХО, WADA и следствия по MH17 - homa_brutt: https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGj4T8zu7dAhVDl4sKHVUUALAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fthebell.io%2Fgollandiya-vyslala-iz-strany-chetyreh-rossiyan%2F&psig=AOvVaw0FaAHn0mgxJ5liFB-P2QvB&ust=1538805386356243
homa_brutt 05 октября 2018 | 09:09
johnbmw: Не, ну спасибо за перечень квитанций,конечно(не удивлюсь,если вскоре появится инфа о том, что эту квитанцию нашли у "злодея" в зашитой подкладке пиджака))). Вопрос не в этом. Теперь,получается,если я поймал тачку на Хорошёвском шоссе и поехал на вокзал,я автоматом становлюсь агентом ГРУ? Если сел на Арбате,то я лютый генштабист? Боюсь подумать,что про меня скажут иностранныи и либеро СМИ, если я куда-нибудь решу поехать от Красной Площади...
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 09:17
homa_brutt: сама квитанция тут - https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-svmjz-7dAhXlsIsKHY0wDuMQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fthebell.io%2Fgollandiya-vyslala-iz-strany-chetyreh-rossiyan%2F&psig=AOvVaw0FaAHn0mgxJ5liFB-P2QvB&ust=1538805386356243
compare 05 октября 2018 | 09:02
homa_brutt: с чего вам будут что-то "предоставлять"? вы кто? "студебеккер"? нет,вы тип человека-"ссывглаза".....
homa_brutt 05 октября 2018 | 09:24
compare: /с чего вам будут что-то "предоставлять"/
Канеш не надо, пусть пипл хавает ботву про квитанцию из такси ГРУ-Нидерланды и доказательсва уровня " По деревне ходит слух-Винни-Пух еб@т старух"...
johnbmw Евгений Большаков 05 октября 2018 | 09:33
homa_brutt: уже Сегодня найдётся человек, который ту самую квитанцию выписал ... что тогда Говорить будете???? :-)))))))))
arye_11 05 октября 2018 | 08:45
kazlevich1949:
Ироничный вы, наш.
Вам бы не насмехаться, а рыдать, потому как Россия со своими наглыми и неумными выходками Западу о̶с̶т̶о̶п̶и̶з̶.̶.̶.̶ ̶о̶с̶т̶о̶е̶б̶е̶.̶.̶.̶ , ну, короче, сильно надоела и Запад начнет её "Бить аккуратно, но сильно"(с).
Власть российскую, в смысле.
А уже российская власть начнет душить вас.
А то, понимаешь, выхода у неё нет - она привыкли жить хорошо и западные санкции это не причина снижать свой жизненный уровень
compare 05 октября 2018 | 09:00
kazlevich1949: заметь,алкаш,они не говорят о "вине" в чем-то,а просто говорят: злонамеренность,чисто такая "пацанско-бездумная"....или не всосал,кАзлевич?
mavviomi 05 октября 2018 | 08:42
Враги сплотились против дегенератов...
nigelliri56 05 октября 2018 | 08:42
"...В российском МИДе..."
В России аббревиатура МИД теперь означает Министерство Ихтамнетовских Дел.
ss2020 05 октября 2018 | 08:42
вова пукин уже давно похудел... скоро его бросят на животик и...!)))
unprejudiced 05 октября 2018 | 08:49
Учёные Германии и Франции заподозрили Пентагон в создании биологического оружия
Программа американских военных по использованию насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов может нарушать Конвенцию о биологическом оружии, об этом говорится в исследовании группы ученых из университетов Германии и Франции, опубликованном в журнале Science.
Статья в ведущем научном журнале подготовлена международной группой специалистов по эволюционной генетике, биоэтике и прав. Программа Insect Allies («Насекомые-союзники») разрабатывается в управлении перспективных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США.
Официальная задача экспериментов — «горизонтальная» редакция хромосом растений, которую будут производить переносимые насекомыми вирусы.
Авторы исследования отмечают далеко идущие биологические, экономические и социальные последствия, которые может иметь для окружающей среды реализация программы Пентагона. Ученые сомневаются, что проект способен принести практическую пользу сельскому хозяйству США.
«В итоге программа может восприниматься многими как попытка создания биологических агентов и средств их доставки для враждебных целей, что — если это правда — будет являться нарушением Конвенции о биологическом оружии», — говорится в докладе.
korikov 05 октября 2018 | 08:49
Вонючие пропагандисты делают вид, что на Украине ничего не происходит со своьодой слова, что там невводят санкции протв двух единственных оставщихся свободных каналом.
Что Венедиктов, молчите, языки в жопы засунули?
Если бы тоже самое происходило в отношении вашей клоаки или какого-нибудь "Дождя", вы бы подняли такой скулеж, что до Марса было бы слышно.
Лицемеры.
И ещё: ваша модерация удаляет комментарии просто так, просто потому, что они могли не понравиться какому-нибудь гасконцу, и при этом под новостями спокойно себе существуют комментарии рекламы шлюх с сылкой на сторонний сайт.
Это нормально?
jblack2 05 октября 2018 | 08:50
Сразу несколько стран обвинили Россию в проведении хакерских атак...
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День сурка какой-то!
Обвиняли дружно хором в "нападении" на Грузию, нарушении прав гомосеков, употреблении допинга, "невинной" жертве Магнитском, "отравлениях" реально никому не нужных отбросов, сбитом самолёте в ДНР....
И ВСЕ ХОРОМ!
ВСЕ ДРУЖНО, единогласно под копирку, ОДНОВРЕМЕННО, либо как эстафета поочередно.
Создали и посыпают ранку солью, чтобы болело и не заживало...
Не оконченным идиотам уже давно понятно, все это сфабрикованно и управляется из одного центра.
ss2020 05 октября 2018 | 09:18
jblack2: день суркова... ещё 6 лет!)))
alexandr400 05 октября 2018 | 09:06
23 февраля Штирлиц надел свою старую любимую буденновку, взял в руки красное знамя и, распевая революционные песни, пошел к рейхсканцелярии. В это день он как никогда был близок к провалу
tprfrund001 05 октября 2018 | 09:14
Джеймсы Бонды, переродившиеся в Джонни Инглишей, почему-то уверены, что агент, нагруженный аппаратурой, поедет на такси, да ещё прямо с рабочего места. И что потребует от таксиста чек с круглой печатью. Ага, бухгалтерия несуществующего ГРУ удавится за 900 рубей. Но либерасты верят. Потому что все либерасты - невежды. Это следует из самой сущности либерастии.
alexandr400 05 октября 2018 | 09:41
tprfrund001: Жалко у ватников и вовсе нет сущности - они существа коллективно - уравненного сознания, а средне арифметическое здесь, увы - доли процентов. Нет, конечно большим стадом, они могут с трудом сделать какой-нибудь вывод, но к сожалению он будет примитивный. Например: Горбачев развалил СССР.
ly4_sveta 05 октября 2018 | 09:35
«Мартышка и очки» классная басня про гэбэшных
уродов. Только ломать, громить, бить и уничтожать,
не находя иного применения Всемирной паутине.
Это все равно, что врач использует последнее достижение
в медицине не для того, чтобы вылечить человека,
а для того, чтобы его умертвить. Как можно прогресс,
изобретения и развитие технологий использовать для
пакостей, подлостей и прочих мерзостей? Не Россия, а
баба Яга какая-то, мстящая, калечащая, уродующая и
пугающая весь честнОй цивилизованный мир.