Сразу несколько стран обвинили Россию в проведении масштабных хакерских атак. Накануне с такими заявлениями выступили представители Великобритании, Голландии и Соединенных Штатов. «Москва демонстрирует злонамеренную киберактивность», — отметил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

В Голландии вчера продемонстрировали документы о причастности сотрудников ГРУ к хакерским атакам. В частности оказалось, что у них загранпаспорта с почти одинаковыми номерами. У одного из разоблаченных агентов обнаружилась квитанция на такси в Москве от района штаб-квартиры ГРУ в аэропорт. В российском МИДе все обвинения в адрес нашей стороны в хакерских атаках вчера вновь отвергли.