Крупное ДТП произошло в Тверской области
Крупное ДТП произошло в Тверской области. На одной из дорог маршрутное такси столкнулось с грузовиком. В результате, по предварительным данным, погибли до 13 человек.
Других подробностей пока нет.
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Крупное ДТП произошло в Тверской области. На одной из дорог маршрутное такси столкнулось с грузовиком. В результате, по предварительным данным, погибли до 13 человек.
Других подробностей пока нет.
Комментарии1
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russkyi177 05 октября 2018 | 08:33
Страшная трагедия. Мои соболезнования.