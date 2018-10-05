Минздрав рассчитывает на скорое ужесточение антитабачного законодательства
Проект, приравнивающий электронные сигареты к обычным, будет рассмотрен в Госдуме уже в осеннюю сессию. Об этом сообщил зам.министра здравоохранения Олег Салагай.
По его словам, антитабачный закон должен касаться всех изделий, вне зависимости от способа доставки никотина.
Комментарии3
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kochar 05 октября 2018 | 08:53
Наше Минздрав как и любые другие министерства занимаются только болтологией и распилом.
nns33 05 октября 2018 | 09:02
kochar: Им бы озаботиться состоянием медицины : качеством лечения,диагностики..... Но этим заниматься надо. (((
timbuktu 05 октября 2018 | 09:03
а через год ситуация повернётся вспять и табак станет безвредным - как сегодня это происходит с алкоголем )))