Минздрав рассчитывает на скорое ужесточение антитабачного законодательства

Проект, приравнивающий электронные сигареты к обычным, будет рассмотрен в Госдуме уже в осеннюю сессию. Об этом сообщил зам.министра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, антитабачный закон должен касаться всех изделий, вне зависимости от способа доставки никотина.