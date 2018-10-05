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08:15, 05 октября 2018

Проект создания нового российского среднемагистрального самолета резко подорожал

Сейчас затраты оцениваются почти в 450 миллиардов рублей. Это в три с половиной раза больше, чем в момент запуска проекта 10 лет назад, — пишет сегодня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Счетной палаты.

Аудиторы отметили не только резкий рост стоимости самолета МС-21, но и неоднократные изменения технической концепции и срывы сроков.

Комментарии

27

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sensei54 05 октября 2018 | 08:20

Дело не в концепции. Просто до сих пор не могут решить, где на нём писать "Можем повторить".
А так, ничего, будет, всё будет.

avp235 05 октября 2018 | 08:22

sensei54:
Да уж, и в самолетостроении вы не Маски, не говоря о космосе.

fleyta6 05 октября 2018 | 08:56

avp235: Зато в бюджетограбеже первые на планете и по суммам и по безнаказанности.

ss2020 05 октября 2018 | 08:20

лилипуты! намазывайте МС-21 на хлебушек... !)))

aleks50 Алексей Клубников 05 октября 2018 | 08:20

Путляндия , ничего необычного.

(комментарий скрыт)

yralez 05 октября 2018 | 08:25

Видно, член Озера залез

zollendorf 05 октября 2018 | 08:27

Принцип еще с 90-х. - 20/80%
20% - себестоимость + реклама;
80% - распил (взятки/откаты)

kremlefurer 05 октября 2018 | 08:49

zollendorf: В девяностых 30% отката считались людоедскими, сейчас 80 % считается честными

zollendorf 05 октября 2018 | 09:09

kremlefurer: В недвижимости по Москве 80% стоимости уходило на взятки на выделение строи-площадки и разрешения.

jblack2 05 октября 2018 | 08:31

Создатели проекта, вероятно, "внезапно" столкнулись с невозможностью поставок многих иностранных комплектующих, либо их резким удорожанием.
Рассчитывать на наших иностранных американских и европейских партнёров в создании значимых экономических проектов не стоит.
Иначе, не построенный или ставший золотым самолёт, застопорит развитие целых отраслей...

(комментарий скрыт)

ss2020 05 октября 2018 | 08:37

у жопоруких лилипутов никогда такого не было и вот опять!)))

vezdehod 05 октября 2018 | 08:47

Придётся отправлять на пенсию с 80 лет,.

nns33 05 октября 2018 | 08:51

ss2020: у жопоруких лилипутов никогда такого не было и вот опять!))) ===== именно так всегда и во всём. Вспомните хоть один проект,где уложились в первоначальную сумму! Нет таких! Один стадион "Зенит-Арена" в СПб чего стоит! Ремонт Большого театра в Москве,строительство в Сочи (перед Олимпиадой).......

benin_papa__ 05 октября 2018 | 08:46

Опять на те же грабли...
Вот есть же перед глазами у недостроителей коммунизма последняя судорога советского авиапрома - суперджет.
Который не то что прибыли не принесет, а вообще не отобьёт вложений, сильно похоже.
Ну будет у вас, олухов, два бессмысленно дорогих и провальных проекта вместо одного.
Станете гордиться тем, что два в два раза больше, чем один?))


mavviomi 05 октября 2018 | 08:59

benin_papa__: j_partizan: nns33: В своих рассуждениях вы не учитываете бакланов...

j_partizan 05 октября 2018 | 08:51

Восстановление промышленности дёшево не обходится.

mavviomi 05 октября 2018 | 09:01

j_partizan: ну да, особенно если нет технологий - и не будет... Но платить придурки всеравно будут.

compare 05 октября 2018 | 09:08

j_partizan: бессильный писк мышонка-адвоката не изменил расклад дела...

vladimir1967 05 октября 2018 | 08:53

Так всегда бывает когда за дело берется вороватая госсистема. У Маска проекты не дорожают в разы.

mavviomi 05 октября 2018 | 08:55

А как же Сухой Суппер-блдь-джет? Уже всех покорил?

j_partizan 05 октября 2018 | 09:02

mavviomi:
Тот что китайский?

j_partizan 05 октября 2018 | 09:06

mavviomi:
Санкции, не из чего собирать.

apels 05 октября 2018 | 09:04

Бизнес по русски - выкачать как можно больше из бюджета и о рентабельности не думать :)
И гордится, гордится, гордится!!!!

mavviomi 05 октября 2018 | 09:20

apels: это не по русски, а по кацапски. Во времена Русси на киевщине и во всем мире таких понятий не было...

compare 05 октября 2018 | 09:06

ясно: и самолета не будет и деньги украдут и закончится все процессом над очередными стрелочниками..."наш паровоз,вперед летит".....

zolingen 05 октября 2018 | 09:15

Не иначе ЗИП дополнили набором сверел и дрели.

lager23 05 октября 2018 | 09:24

Необходимо Алёшу Рогозина из вице-президентов ОАК повысить в президенты компании, а компанию перепрофилировать на выпуск гробов, и всё встанет на свои места.

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