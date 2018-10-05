Проект создания нового российского среднемагистрального самолета резко подорожал
Сейчас затраты оцениваются почти в 450 миллиардов рублей. Это в три с половиной раза больше, чем в момент запуска проекта 10 лет назад, — пишет сегодня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Счетной палаты.
Аудиторы отметили не только резкий рост стоимости самолета МС-21, но и неоднократные изменения технической концепции и срывы сроков.
Комментарии27
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sensei54 05 октября 2018 | 08:20
Дело не в концепции. Просто до сих пор не могут решить, где на нём писать "Можем повторить".
А так, ничего, будет, всё будет.
avp235 05 октября 2018 | 08:22
sensei54:
Да уж, и в самолетостроении вы не Маски, не говоря о космосе.
fleyta6 05 октября 2018 | 08:56
avp235: Зато в бюджетограбеже первые на планете и по суммам и по безнаказанности.
ss2020 05 октября 2018 | 08:20
лилипуты! намазывайте МС-21 на хлебушек... !)))
aleks50 Алексей Клубников 05 октября 2018 | 08:20
Путляндия , ничего необычного.
yralez 05 октября 2018 | 08:25
Видно, член Озера залез
zollendorf 05 октября 2018 | 08:27
Принцип еще с 90-х. - 20/80%
20% - себестоимость + реклама;
80% - распил (взятки/откаты)
kremlefurer 05 октября 2018 | 08:49
zollendorf: В девяностых 30% отката считались людоедскими, сейчас 80 % считается честными
zollendorf 05 октября 2018 | 09:09
kremlefurer: В недвижимости по Москве 80% стоимости уходило на взятки на выделение строи-площадки и разрешения.
jblack2 05 октября 2018 | 08:31
Создатели проекта, вероятно, "внезапно" столкнулись с невозможностью поставок многих иностранных комплектующих, либо их резким удорожанием.
Рассчитывать на наших иностранных американских и европейских партнёров в создании значимых экономических проектов не стоит.
Иначе, не построенный или ставший золотым самолёт, застопорит развитие целых отраслей...
ss2020 05 октября 2018 | 08:37
у жопоруких лилипутов никогда такого не было и вот опять!)))
vezdehod 05 октября 2018 | 08:47
Придётся отправлять на пенсию с 80 лет,.
nns33 05 октября 2018 | 08:51
ss2020: у жопоруких лилипутов никогда такого не было и вот опять!))) ===== именно так всегда и во всём. Вспомните хоть один проект,где уложились в первоначальную сумму! Нет таких! Один стадион "Зенит-Арена" в СПб чего стоит! Ремонт Большого театра в Москве,строительство в Сочи (перед Олимпиадой).......
benin_papa__ 05 октября 2018 | 08:46
Опять на те же грабли...
Вот есть же перед глазами у недостроителей коммунизма последняя судорога советского авиапрома - суперджет.
Который не то что прибыли не принесет, а вообще не отобьёт вложений, сильно похоже.
Ну будет у вас, олухов, два бессмысленно дорогих и провальных проекта вместо одного.
Станете гордиться тем, что два в два раза больше, чем один?))
mavviomi 05 октября 2018 | 08:59
benin_papa__: j_partizan: nns33: В своих рассуждениях вы не учитываете бакланов...
j_partizan 05 октября 2018 | 08:51
Восстановление промышленности дёшево не обходится.
mavviomi 05 октября 2018 | 09:01
j_partizan: ну да, особенно если нет технологий - и не будет... Но платить придурки всеравно будут.
compare 05 октября 2018 | 09:08
j_partizan: бессильный писк мышонка-адвоката не изменил расклад дела...
vladimir1967 05 октября 2018 | 08:53
Так всегда бывает когда за дело берется вороватая госсистема. У Маска проекты не дорожают в разы.
mavviomi 05 октября 2018 | 08:55
А как же Сухой Суппер-блдь-джет? Уже всех покорил?
j_partizan 05 октября 2018 | 09:02
mavviomi:
Тот что китайский?
j_partizan 05 октября 2018 | 09:06
mavviomi:
Санкции, не из чего собирать.
apels 05 октября 2018 | 09:04
Бизнес по русски - выкачать как можно больше из бюджета и о рентабельности не думать :)
И гордится, гордится, гордится!!!!
mavviomi 05 октября 2018 | 09:20
apels: это не по русски, а по кацапски. Во времена Русси на киевщине и во всем мире таких понятий не было...
compare 05 октября 2018 | 09:06
ясно: и самолета не будет и деньги украдут и закончится все процессом над очередными стрелочниками..."наш паровоз,вперед летит".....
zolingen 05 октября 2018 | 09:15
Не иначе ЗИП дополнили набором сверел и дрели.
lager23 05 октября 2018 | 09:24
Необходимо Алёшу Рогозина из вице-президентов ОАК повысить в президенты компании, а компанию перепрофилировать на выпуск гробов, и всё встанет на свои места.