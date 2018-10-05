Проект создания нового российского среднемагистрального самолета резко подорожал

Сейчас затраты оцениваются почти в 450 миллиардов рублей. Это в три с половиной раза больше, чем в момент запуска проекта 10 лет назад, — пишет сегодня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Счетной палаты.

Аудиторы отметили не только резкий рост стоимости самолета МС-21, но и неоднократные изменения технической концепции и срывы сроков.