Десятки, по другим данным, сотни жителей Ингушетии провели минувшую ночь на площади в центре столицы республики
Они не разошлись после вчерашней многочасовой акции протеста. Люди недовольны решением властей о передаче части территории соседней Чечне. Накануне местные силовики, за исключением охраны главы республики, не предпринимали силовых действий в отношении митингующих.
Как рассказывают очевидцы, сотрудники полиции и Росгвардии вместе с участниками акции, совместно молились на площади, жители приносили силовикам еду.
Комментарии5
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avp235 05 октября 2018 | 08:19
Хороший подарок сделал Евкуров ко дню рождения Рамзана.
neburzhui2 05 октября 2018 | 08:25
Вот так же сдуру и Крым передали в юрисдикцию тогда ещё Украинской республики. Теперь "воюем"...
meteor1908 05 октября 2018 | 08:29
Пришёл майдан откуда не ждали?
svetnik55 05 октября 2018 | 08:38
Так передали или не передали?
ly4_sveta 05 октября 2018 | 09:22
А Путин молчит... Республики самовольно начали
делить земли, менять границы, а он не видит не
не нарушения закона, не экстремизма? Теперь это
можно каждой губернии, каждому району и каждой
республике? Или только Кадырову, которого Путин
очень боится и к которому съездить в «гости» Золотов
считает признаком мужества, бесстрашия и геройства,
на подвиг идёт, практически.