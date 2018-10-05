Минздрав готов в будущем проработать инициативу о повышении возраста продажи табака до 21 года
Для этого есть все медицинские основания, сказал ТАСС замминистра здравоохранения Олег Салагай в кулуарах Восьмой конференции сторон, подписавших Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Он отметил, что опыт других стран такой есть. Однако, сейчас говорить о юридическом закреплении этой нормы пока преждевременно, но это тот вопрос может быть проработан.
Ранее сообщалось, что кабмин готов рассмотреть варианты ограничения продажи алкоголя до 19 лет или до 21 года. В министерстве здравоохранения эта инициатива уже прорабатывается.
Комментарии1
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aleks50 Алексей Клубников 05 октября 2018 | 08:19
Тогда и в армию в 21 год. А то орудие убийства парнишке доверяют в 18, при чём орудие быстрого убийства, а орудие медленного негативного воздействия на его здоровье ему разрешат с 21. Ну не глупость ли?