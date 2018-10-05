Минздрав готов в будущем проработать инициативу о повышении возраста продажи табака до 21 года

Для этого есть все медицинские основания, сказал ТАСС замминистра здравоохранения Олег Салагай в кулуарах Восьмой конференции сторон, подписавших Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Он отметил, что опыт других стран такой есть. Однако, сейчас говорить о юридическом закреплении этой нормы пока преждевременно, но это тот вопрос может быть проработан.

Ранее сообщалось, что кабмин готов рассмотреть варианты ограничения продажи алкоголя до 19 лет или до 21 года. В министерстве здравоохранения эта инициатива уже прорабатывается.