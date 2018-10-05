Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:08, 05 октября 2018

Тверской суд начнет рассматривать дело таксиста, сбившего нескольких пешеходов в центре Москвы в июне этого года

Уроженец Киргизии Чынгыз Анарбек уулу наехал на людей на Ильинке в первые дни Чемпионата мира по футболу. Таксиста обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Чынгыз Анарбек уулу сбил на тротуаре девять человек, две из них были гражданками Мексики. Никто из них не погиб. После инцидента водитель попытался скрыться, но его задержали. Сам гражданин Киргизии утверждал, что не собирался наезжать на пешеходов. По его словам, он задремал и перепутал педаль газа с тормозом, поскольку провел за рулем около 20 часов. Несмотря на то, что таксист признал вину, Таганский суд его арестовал. Об Анарбеке уулу известно, что ему 28-лет, а в Москву он приехал на заработки. При этом в прошлом году он стал бронзовым призером Чемпионата мира по панкратиону – это древний олимпийский вид единоборства. Турнир проходил в Сочи, а Анарбек уулу выступал в категории до 66 кг. Дело, как сообщает «Интерфакс», будет рассматриваться в особом порядке.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 527 6 6412 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 303 6 6528 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Николай Валуев призывает не стыдиться бедности Так бывший боксер ответил на реплику пенсионерки из Кемеровской области, которая пожаловалась, что ей стыдно жить бедно в такой богатой стране…

5 298 6 80905 28.09
Kрф, депутаты, общество, события
Блоги

Валерий Соловей политолог, профессор МГИМО

Избранные места из переписки с американскими друзьями «Что бы теперь Россия ни делала, улучшить отношение Запада к себе вряд ли возможно. Ну а то, что она закручена в ниспадающей спирали — это для Запада общий фон»...

5 225 6 54194 28.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 54 6 5011 04.10
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 146 6 14618 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 432 6 44840 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 56 6 11352 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

И кто дурит Верховного, Карл? Выяснил time-line истории с самолетом…

5 536 6 162666 28.09
Kизраиль, сирия, рф, расследования, мнения
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 137 6 19852 28.09
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 64 6 8118 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 94 6 11937 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6396 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 193 6 26021 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 39 6 7423 28.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 50 6 7271 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ

Популярное за неделю

Новости

Россия вынуждена отложить поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 Джакарта опасается американских санкций за сотрудничество с представителями российской оборонки

5 9 6 4954
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 248 6 136136 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 137 6 19852 28.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 411 6 255760 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 69 6 102127 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7313028
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3686591

Сегодня в эфире