Тверской суд начнет рассматривать дело таксиста, сбившего нескольких пешеходов в центре Москвы в июне этого года

Уроженец Киргизии Чынгыз Анарбек уулу наехал на людей на Ильинке в первые дни Чемпионата мира по футболу. Таксиста обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Чынгыз Анарбек уулу сбил на тротуаре девять человек, две из них были гражданками Мексики. Никто из них не погиб. После инцидента водитель попытался скрыться, но его задержали. Сам гражданин Киргизии утверждал, что не собирался наезжать на пешеходов. По его словам, он задремал и перепутал педаль газа с тормозом, поскольку провел за рулем около 20 часов. Несмотря на то, что таксист признал вину, Таганский суд его арестовал. Об Анарбеке уулу известно, что ему 28-лет, а в Москву он приехал на заработки. При этом в прошлом году он стал бронзовым призером Чемпионата мира по панкратиону – это древний олимпийский вид единоборства. Турнир проходил в Сочи, а Анарбек уулу выступал в категории до 66 кг. Дело, как сообщает «Интерфакс», будет рассматриваться в особом порядке.