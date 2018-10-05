Замминистра строительства и выпускник «школы губернаторов» РАНХиГС Андрей Чибис может возглавить Курскую область
Об этом РБК рассказали два источника, близких к региональным властям. По их словам, Чибиса выбрали как человека со способностями к управлению и успешного участника президентской учебной программы. «Немало значит и возраст: ему всего 39, а Кремль взял курс на омоложение губернаторского состава».
Сам Чибис отказался отвечать на вопросы. В его пресс-службе заявили, что он находится в Женеве, а информация о будущем назначении — слухи.
Комментарии2
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yralez 05 октября 2018 | 08:31
В ФСБ служил ?
Охранником, поваром, стольником, чашником, конюшим, кравчим был ?
Если нет, то какой из него губернатор.
kау 05 октября 2018 | 08:32
Новый министр избавляется от эпатажных кадров? Пана Чибиса запомнили как отца создателя ведомственной нормативки которую не способна понять даже профессура.В результате надзорные ведомства вынуждены давать руководящие разъяснения переводя с чибисого языка на русский.
Злые языки утверждают, что прежний министр вынужден был держать в ведомстве целый департамент дабы удерживать в рамках инициативы Чибиса.
А уж лоббирование интересов Газпрома, которое не понравилось ФАС и ВС. Думаю строители и газовики перекрестятся. Курян жалко.Что будет с паровым отоплением.