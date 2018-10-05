Замминистра строительства и выпускник «школы губернаторов» РАНХиГС Андрей Чибис может возглавить Курскую область

Об этом РБК рассказали два источника, близких к региональным властям. По их словам, Чибиса выбрали как человека со способностями к управлению и успешного участника президентской учебной программы. «Немало значит и возраст: ему всего 39, а Кремль взял курс на омоложение губернаторского состава».

Сам Чибис отказался отвечать на вопросы. В его пресс-службе заявили, что он находится в Женеве, а информация о будущем назначении — слухи.