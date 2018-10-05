Дмитрий Медведев одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизель

Правительство согласилось предоставить нефтепереработчикам дополнительные субсидии, которые позволят им сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке в следующем году. Однако частично эти надбавки профинансирую сами нефтяники. Вопрос увеличения субсидии на бензин и дизель обсуждался с середины сентября. Отрасль и Минэнерго, пишет «Коммерсант», сходились на мнении, что это лучший способ поддержать нефтяников, продающих топливо на внутреннем рынке. Они уже сейчас из-за заморозки цен на топливо почти не получают доходов с АЗС, а на фоне роста НДС, экспортных цен и акцизов вообще могут оказаться в бедственном положении. Однако участники обсуждения спорили о том, за чей счет будет предоставляться эта субсидия для нефтяников. Минфин в частности настаивал на том, что было бы несправедливо полностью переложить это бремя на бюджет. В итоге было принято решение, что отрасль сама частично профинансирует схему, около 50% субсидии покроют за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых. Правда, в этом случае выгоду получат только те компании, которые занимаются нефтепереработкой и продажей топлива на рынке. Но пострадают те, кто только добывает нефть – надбавки им не положены, а налог увеличится. Таких компаний в России около 180. Как отмечает «Коммерсант», принятая схема не устраивает «Роснефть», поэтому не исключено, что компании еще удастся внести коррективы в планы правительства поднять налог на добычу