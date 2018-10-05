Дмитрий Медведев одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизель
Правительство согласилось предоставить нефтепереработчикам дополнительные субсидии, которые позволят им сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке в следующем году. Однако частично эти надбавки профинансирую сами нефтяники. Вопрос увеличения субсидии на бензин и дизель обсуждался с середины сентября. Отрасль и Минэнерго, пишет «Коммерсант», сходились на мнении, что это лучший способ поддержать нефтяников, продающих топливо на внутреннем рынке. Они уже сейчас из-за заморозки цен на топливо почти не получают доходов с АЗС, а на фоне роста НДС, экспортных цен и акцизов вообще могут оказаться в бедственном положении. Однако участники обсуждения спорили о том, за чей счет будет предоставляться эта субсидия для нефтяников. Минфин в частности настаивал на том, что было бы несправедливо полностью переложить это бремя на бюджет. В итоге было принято решение, что отрасль сама частично профинансирует схему, около 50% субсидии покроют за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых. Правда, в этом случае выгоду получат только те компании, которые занимаются нефтепереработкой и продажей топлива на рынке. Но пострадают те, кто только добывает нефть – надбавки им не положены, а налог увеличится. Таких компаний в России около 180. Как отмечает «Коммерсант», принятая схема не устраивает «Роснефть», поэтому не исключено, что компании еще удастся внести коррективы в планы правительства поднять налог на добычу
Комментарии3
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ss2020 05 октября 2018 | 08:13
этот димон головастик-пупсик в бизнес пошёл...!)))
aleks50 Алексей Клубников 05 октября 2018 | 08:14
Сдерживание роста цен означает их неуклонный рост. Стабильненько повышаются, с ними ведёт неусыпную борьбу пересидент Вова, но сука ежегодно проигрывает.
kazlevich1949 05 октября 2018 | 08:32
Это очень напоминает, когда местная Власть говорит, что будет расширять дороги в городе, а в сухом остатке убирают газончики и тротуары вдоль дороги и пешеходам уже приходится ходить или по стенкам домов вдоль дороги, а кто не умеет, то уже по краю проезжей части... А там глядишь Медведев и до самих домов доберётся!?
В России отдельно взятый автолюбитель и отдельно взятый автомобиль это вполне здоровое сообщество, но стоит их соединить.. то вот вам и раковая само расширяющаяся, не подвластная уже никакой иммунной системе клетка. "Обезьяна с гранатой"! И расширяя своё пространство загаживает все газоны, все дворы, бензин давай... и уже Власть, сам Медведев на побегушках у этого ракового новообразования!