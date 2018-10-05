Официальная церемония памяти Шарля Азнавура пройдет сегодня во Франции

Как сообщили в пресс-службе Eлисейского дворца проститься с шансонье можно будет на территории парижского Дома Инвалидов. Именно здесь проходят траурные мероприятия общенационального уровня. Французские телеканалы сообщали, что родственники Азнавура выступили против проведения подобного мероприятия, но за общефранцузское прощание выступили депутаты Национального собрания и многие коллег певца и поэта. В знак скорби власти Парижа в день смерти Азнавура включили золотую подсветку на Эйфелевой башне. Легендарного певца во Франции считают национальным достоянием. В Армении в день похорон артиста обещали объявить национальный траур – как известно, Азнавур родился во Франции, в семье выходцев из Армении и корней своих никогда не терял. Помимо сотен музыкальных композиций, Азнавур известен своими ролями в кино, дипломатической и гуманитарной деятельностью. Похоронен французский шансонье и композитор, как ожидается, будет на территории монастыря XII века во французской коммуне Монфор-л’Амори. В этом пригороде Парижа у него был дом, где он часто проводил время со своими родными. Здесь же — и семейный склеп Азнавуров. Шарль Азнавур скончался в ночь на 1 июня в своем доме в городке Мурьес в Провансе, на юге Франции. Артисту было 94 года.