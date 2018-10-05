Правительство согласилось вернуть на заправки пиво и вино
Об этом сообщают «Ведомости». По данным издания, решение было принято в сентябре на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, даны соответствующие поручения. Издание уточняет, что предложения обсуждались в контексте стабилизации розничного топливного рынка. Цель — повысить рентабельность компаний.
Комментарии9
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sasass 05 октября 2018 | 07:58
Теперь будет тройное заправление - гаишнику больше всех достанется...)))
zolingen 05 октября 2018 | 07:58
Бездарности мечутся , как тараканы
fastttis 05 октября 2018 | 08:09
всё? наигрались клоуны? ))) на стадионах, на заправках.... пора уже и у школ возобновлять
Ответ
всё? наигрались клоуны? ))) на стадионах, на заправках.... пора уже и у школ продажи дурмана возобновлять...
avp235 05 октября 2018 | 08:15
Утопающий хватается за соломинку...
aleks50 Алексей Клубников 05 октября 2018 | 08:05
Вот радость для работников полосатой палки. Теперь заправки станут провоцировать болезных чаще закладывать за шиворот.
timbuktu 05 октября 2018 | 08:07
а запрещали то зачем? что с тех пор изменилось? денег сечиным и дерипаскам стало не хватать?
stopkran1969 05 октября 2018 | 08:19
И то правда - жизнь все лучше и лучше, а без бухла это как-то не заметно
vezdehod 05 октября 2018 | 08:26
А почему не вернули самовары с чаем?
stopkran1969 05 октября 2018 | 09:40
vezdehod: самовары в Китае пока не делают.