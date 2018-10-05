Правительство согласилось вернуть на заправки пиво и вино

Об этом сообщают «Ведомости». По данным издания, решение было принято в сентябре на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, даны соответствующие поручения. Издание уточняет, что предложения обсуждались в контексте стабилизации розничного топливного рынка. Цель — повысить рентабельность компаний.