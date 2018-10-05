Кремль выбрал базовый сценарий второго тура выборов главы Хакасии

Свою кандидатуру снимет кандидат от Партии роста Александр Мяхар с тем, чтобы единственным участником остался коммунист Валентин Коновалов. Об этом рассказали РБК три собеседника, близких к администрации президента. По их словам, задача в том, чтобы Коновалов не набрал необходимых в этом случае более 50% голосов. Идеальный сценарий для Кремля — чтобы снялись все кандидаты и выборы были признаны несостоявшимися, но коммунисты пока на это не готовы.

Напомню, дату второго тура выборов в Хакасии перенесли уже в третий раз. Сначала от участия в кампании отказался глава республики Виктор Зимин. Затем кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. Сейчас голосование назначено на 21 октября.