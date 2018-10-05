Общественная палата 5 октября обсудит наказания за репосты
С инициативой о проведении дискуссии по либерализации статьи 282 к ОП РФ обратилась Mail.Ru Group. Президент внес законопроект о поправках в статью уголовного о возбуждении ненависти и вражды. Это станет поводом для повторного изучения целого ряда разбирательств, — сказал в эфире «Первого канала» председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству Павел Крашенинников: «Не только те приговоры, которые уже вступили в силу, будут пересматриваться, но и те дела уголовные, которые на сегодняшний день есть, они будут закрываться. И, конечно, режим рассмотрения этих правонарушений будет совсем другой». Павел Крашенинников также добавил, что поправки могут внести до конца осени.
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