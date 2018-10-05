В Москве назвали обвинения в шпионаже со стороны Нидерландов «очередной срежиссированной пропагандистской акцией»

В российском МИДе отметили, что Амстердам, выславший россиян еще в апреле, ждал «почти шесть месяцев», чтобы обнародовать эти данные. По мнению МИДа, это приурочено к открытию сессии Организации по запрещению химического оружия, которое запланировано на 9 октября.

Власти Нидерландов накануне объявили о раскрытии шпионской операции ГРУ. Утверждается, что в апреле четверо российских разведчиков пытались взломать компьютерные сети Организации по запрещению химического оружия. Они были высланы из страны, так как обладали дипломатическим иммунитетом.