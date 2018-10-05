Число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось почти до 1560 человек

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий. Поиск выживших под завалами продолжается. К спасательной операции и восстановительным работам привлечены индонезийские военные, а также специалисты из Франции, Индии и Сингапура. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, впоследствии было зафиксировано свыше 360 афтершоков.