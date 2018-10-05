Юнус-Бек Евкуров призвал участников акции в Магасе разойтись по домам, намекнув на возможность силового разгона
Тысячи людей вышли на улицу в знак протеста против закона о границе между Ингушетией и Чечней. Они назвали акцию бессрочной. На фон протеста Евкуров вечером подписал закон. После этого он заявил, что республики «не передавали, не отдавали, не уступали ни одного сантиметра земли» друг другу. Между тем, участники митинга требуют вынести этот вопрос на референдум, а Евкурова отправить в отставку.
Комментарии2
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lenin3 05 октября 2018 | 07:29
О,какой смелый Евкуров против своего народа,но не против Рамзанки.Небось,и черенки от лопат уже успел запретить,на всякий случай...
cromwel 05 октября 2018 | 07:34
Похоже сейчас разгориться конфликт на Кавказе. Кому то это выгодно.