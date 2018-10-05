В Осло сегодня назовут лауреата Нобелевской премии мира

На нее претендуют более 200 человек и свыше 100 организаций. Наибольшие шансы получить Нобелевскую премию мира имеют лидеры Северной и Южной Кореи – Ким Чен Ын и Мун Чже Ин, предположил журнал Time. Он пишет, что их могут удостоить награды за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и ослабление напряженности в регионе. В группу фаворитов, по версии издания, входит и президент США Дональд Трамп, который 12 июня в Сингапуре встретился с Ким Чен Ыном. Как отмечается, он может стать лауреатом премии мира как лично, так и совместно с корейскими лидерами. В свою очередь, британская букмекерская контора Ladbrokes оценивает шансы Трампа как 5 к 2. Среди других претендентов Time называет экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, Папу Римского Франциска, а также саудовского блогера Раифа Бадави. Его осудили на семь лет за «оскорбление Ислама через электронные каналы». Между тем на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что в список претендентов также вошли «Новая газета» и правозащитное общество «Мемориал». В прошлом году Нобелевскую премию мира получила Международная кампания за запрещение ядерного оружия.