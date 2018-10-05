Вице-президент США обвинил Китай в попытке повлиять на общественное мнение в стране

По утверждению Майка Пенса, Пекин хотел бы видеть в Белом доме другого президента. «Китай вмешивается в американскую демократию» — заявил Майк Пенс в ходе своего выступления в Хадсоновском институте. Вице-президент США уточнил, что речь идет о попытке повлиять на выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре, а также на обстановку вокруг президентских выборов 2020 года. По словам политика, Пекин ведет скоординированную кампанию по подрыву поддержки президента Дональда Трампа.

Пенс также рассказал о своем недавнем разговоре с высокопоставленным членом разведсообщества. Собеседник вице-президента заявил, что усилия России по вмешательству в выборы меркнут по сравнению с тем, что делает Китай.

Кроме того, Пенс обвинил Пекин в использовании так называемой «долговой дипломатии». Речь идет о раздаче многомиллиардных займов странам по всему миру в попытке нарастить свое влияние. Пенс также пригрозил Китаю новыми торговыми пошлинами в случае отказа от сотрудничества. Ранее о попытке Китая вмешаться в выборы заявил сам Дональд Трамп. По словам президента США, Пекин не хочет его победы, потому что он бросил ему вызов в торговле.

Пекин считает безосновательными высказывания вице-президента США Майкла Пенса о китайской внутренней и внешней политике. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она

призвала США «исправить ошибки, прекратить безосновательные обвинения в адрес Китая и прекратить вредить интересам Китая и китайско-американским отношениям». По ее словам, Пенс «путает истину с ложью».