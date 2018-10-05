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07:06, 05 октября 2018

Суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в прошлом году

Суд отказался прекратить дело в связи со смертью политика. Уголовное дело о мошенничестве против Дениса Вороненкова возбудили еще в 2011 году, но привлечь его к ответственности помешала депутатская неприкосновенность. Его обвиняли в рейдерском захвате здания площадью 1,5 тысячи квадратных метров. По версии следствия, Вороненков якобы нашел покупателя, который приобрел это здание по цене в 6 раз ниже рыночной, а экс-депутату и его соучастникам дополнительно выплатил вознаграждение в 1 миллион долларов. Прекратить дело после смерти политика отказался его сын – он рассчитывает доказать в суде невиновность отца. Напомню, что в конце 2016 года Денис Вороненков, которому не удалось стать депутатом нового созыва, опасаясь уголовного преследования, уехал на Украину. Там он получил гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. В марте прошлого года Вороненкова застрелили в центре Киева. Украинские власти обвинил Кремль в убийстве Дениса Вороненкова, в Москве ответственность за его гибель возложили на Киев.

Комментарии

2

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merelymy 05 октября 2018 | 07:27

Давно пора.
А почему забыли Немцова, Эстемирову и Политковскую?
Создать 3d-полубабок... и пусть в клетке сидит и отвечает, зачем нарочно сделались сакральными жертвами. и чтоб по всей строгости. А то взяли моду капюшоны раздувать, а таких и на дуэль не вызовешь.

midnightblues 05 октября 2018 | 07:33

Щас Чапыжку вытащат

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