Общественная палата 5 октября обсудит наказания за репосты

С инициативой о проведении дискуссии по либерализации статьи 282 к ОП РФ обратилась Mail.Ru Group. Поправки в 282-ую статью могут быть полезными, но только для сравнительно небольшой доли обвиняемых, — сказал в эфире «Эха Москвы» юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов. Он подчеркнул, что эти поправки не стоит воспринимать как смягчение статьи. Возможность получить пять лет лишения свободы за пост в интернете никуда не делась, — напомнил юрист.