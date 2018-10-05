В ходе визита Путина в Индию ожидают подписания соглашения о поставке в эту страну ракетных комплексов С-400 «Триумф»

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент встретится с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее сообщил, что контракт на закупку российских зенитных ракетных комплексов согласован и теперь его остается лишь скрепить подписями Путина и Моди. Всего по итогам саммита будут подписаны около десяти соглашений, включая сделки по приобретению Индией фрегатов «проекта 11356», и обсуждение «дорожной карты» сотрудничества по мирному атому. Она предполагает строительство новых реакторов в Индии. И в Москве, и в Дели ранее дали понять, что анонсированная Вашингтоном угроза введения в ноябре нового пакета санкций, не будет помехой российско-индийскому сотрудничеству. В том числе – и в поставках комплексов «Триумф». В составе российской делегации – почти весь экономический блок правительства – глава минэкономразвития Орешкин, министр торговли Мантуров, министр энергетики Новак. Запланирован и бизнес-форум с участием руководителей ведущих российских корпораций. Кроме того, в программе визита Владимира Путина предусмотрена встреча с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом. Вслед за Путиным до конца этого года c рабочим визитом Индию посетит и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.