Россия отложила поставку Индонезии 11 истребителей Су-35 из-за американских санкций
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Отмечается, что поступления первой машины ожидали в октябре, но США не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительные меры из-за сотрудничества с Россией. Также, по информации издания, в поставке планировалось использовать кредитную схему, средства под которую согласился выделить коммерческий банк. Однако он тоже отказался из-за угрозы санкций.
Комментарии3
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lenin3 05 октября 2018 | 07:15
А тут по зомбоящику бегущая строка,что Россия собирается поставить в Индонезию гумпомощь.Т.е.под видом гумпомощи в Индонезию пойдут самолеты?Это даже круче,чем Хряк Рогозин на Луне...)))
grazschdanin 05 октября 2018 | 07:16
США не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительные меры из-за сотрудничества с Россией.
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Так вот что на самом деле представляла из себя «Невидимая рука рынка тм» о которой так мечтали либералы? Репрессии рулят.
nepeanois 05 октября 2018 | 07:33
grazschdanin: где рынок а где путин. вы вообще о чем?