Трамп может отправить в отставку министра ВВС из-за ее несогласия с планом по формированию Космического командования

Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Белом доме. По их сведениям, президент недоволен тем, что министр не выполняет разработанную им директиву по созданию Космического командования, и собирается уволить ее после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. Тем не менее окончательное решение пока не принято.