Пекин считает безосновательными высказывания Майкла Пенса о китайской внутренней и внешней политике

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она призвала США «исправить ошибки, прекратить безосновательные обвинения в адрес Китая и прекратить вредить интересам Китая и китайско-американским отношениям». По ее словам, Пенс «путает истину с ложью». Накануне вице-президент США обвинил Пекин во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов и «манипулировании американской демократией».