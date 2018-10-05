Пекин считает безосновательными высказывания Майкла Пенса о китайской внутренней и внешней политике
Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она призвала США «исправить ошибки, прекратить безосновательные обвинения в адрес Китая и прекратить вредить интересам Китая и китайско-американским отношениям». По ее словам, Пенс «путает истину с ложью». Накануне вице-президент США обвинил Пекин во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов и «манипулировании американской демократией».
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