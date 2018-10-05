В Уссурийске Приморского края устранили последствия аварии, которая оставила без света почти 33 тысячи человек
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. Там отметили, что все потребители подключены. Электричество подается в дома. Как сообщалось, что авария произошла на подстанции «Гранит».
Комментарии1
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tag188 05 октября 2018 | 06:56
Да электричество, вообще, лишнее. Есть более духовная лучина и примус. Пора возвращаться к истокам, не нужны россиянам все эти западные излишества.
Тем более, электроэнергию бояре завсегда могут продать за валюту Китаю.