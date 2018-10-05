Лондон пригрозил Москве новыми санкциями после после заявлений нидерландских властей о шпионской деятельности РФ
Глава МИД Великобритании Джереми Хант после заявлений нидерландских властей о шпионской деятельности РФ сообщил, что против России могут быть введены новые санкции. Обвинения Великобритании похожи на ничем не подкрепленные фантазии. Об этом сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Москва продолжает настаивать на предоставлении консульского доступа к гражданам России Сергею и Юлии Скрипаль, добавила Мария Захарова.
Комментарии4
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ura_123 05 октября 2018 | 06:43
Хлопнули с поличным штирлицев недоделанных,очередных гей-туристов,а у машки один танец на всё-этонемы,ихтамнет и авыдокажите.
drgonish 05 октября 2018 | 07:00
ura_123:
Не читал пока про хакеров, но по туристам - непонятно, откуда у вас про геев, - есть только имена конкретных людей, пару фоток, номера рейсов туда-сюда, и ВСЁ! Это не доказательство при всем желании.
{ихтамнет и авыдокажите. ]
Так уж повелось, что в судебной практике бремя доказательств лежит на стороне обвинения. Или вам не очень нравятся "международные ценности" и законы логики? Мы тебя видели в районе дома Скрипраля! Докажи, что не ты намазал ручку двери дома Скрипаля! Это бред, причем рассчитанный на клинических идиотов.
Вы клинический идиот? Нет? Докажите!
rodom_neotkuda 05 октября 2018 | 06:50
похоже мид еще не получил новых инструкций о подонках
apels 05 октября 2018 | 07:48
Захарова держит уровень :) Фантазиями называть возможные санкции это практически призывать к их вводу! А шпионы они и есть шпионы. Были, есть и будут:))