Лондон пригрозил Москве новыми санкциями после после заявлений нидерландских властей о шпионской деятельности РФ 

Глава МИД Великобритании Джереми Хант после заявлений нидерландских властей о шпионской деятельности РФ сообщил, что против России могут быть введены новые санкции. Обвинения Великобритании похожи на ничем не подкрепленные фантазии. Об этом сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Москва продолжает настаивать на предоставлении консульского доступа к гражданам России Сергею и Юлии Скрипаль, добавила Мария Захарова.