Во Франции сегодня простятся с Шарлем Азнавуром

Официальная национальная церемония состоится в Доме Инвалидов в Париже. Она начнется в 10 утра по местному времени (11:00 мск). На мероприятии будут присутствовать как родственники шансонье, так и официальные лица, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В общей сложности приглашены около 200 человек. На субботу запланирована уже религиозная церемония. Она пройдет в армянской церкви Святого Иоанна Крестителя в Париже. После этого Азнавур будет похоронен во французской коммуне Монфор-л'Амори. Легендарный французский певец армянского происхождения умер в ночь на понедельник в возрасте 94 лет.