Компания «РоссТур» в ближайшее время объявит об остановке деятельности
Это связано с невозможностью погасить задолженность перед туроператорами, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. В связи с этим, по ее словам, туристы, забронировавшие туры, не смогут отправиться на отдых. Пока неясно, о каком количестве туристов идет речь. На сегодня запланировано совещание в Ростуризме с участием руководства «РоссТура» и туроператоров.
Комментарии1
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barsuchok 05 октября 2018 | 06:12
Российский туризм как внешний, так и внутренний не успев развиться, уже "дал дуба".