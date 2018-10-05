Компания «РоссТур» в ближайшее время объявит об остановке деятельности

Это связано с невозможностью погасить задолженность перед туроператорами, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. В связи с этим, по ее словам, туристы, забронировавшие туры, не смогут отправиться на отдых. Пока неясно, о каком количестве туристов идет речь. На сегодня запланировано совещание в Ростуризме с участием руководства «РоссТура» и туроператоров.