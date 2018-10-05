Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Нью-Дели полноформатные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Планируется рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам встречи будет подписан ряд двусторонних документов, в том числе контракт на поставку индийской стороне зенитных ракетных систем

С-400 на 5 миллиардов долларов.